به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی رخدادهای اخیر در کنگره آمریکا که از نفوذ جدی لابی صهیونیستی - آمریکایی در این کشور حکایت دارد با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: تل آویو افراطی‌تر از هر زمان برای آمریکا نسخه می پیچد، تا آنجا که لابی آیپک استیضاح قطعی وزیرجنگ را برهم می زند.

وی افزود: مردم آمریکا اما این روزها در کنار فشار اقتصادی ساخته‌ی ترامپ، باید تحقیر زیرسوال رفتن استقلال رای نمایندگانشان راهم تحمل کنند.

دستیار مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد نخبگان ایالات متحده این مسیر را بپذیرند.