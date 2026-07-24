لزوم اختصاص تجهیزات و تقویت امکانات آموزشی شهرستان شادگان

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم شتاب‌بخشی به پروژه‌های آموزشی تأکید و اظهار کرد: پروژه‌هایی که از برنامه زمان‌بندی عقب هستند باید با سرعت بیشتری پیش روند تا در موعد مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: خوشبختانه در جریان این سفر، تصمیم‌ها و مصوبه های خوبی برای احداث مدارس جدید، جایگزینی کلاس‌های کانکسی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین تجهیزات آموزشی و سرمایشی اتخاذ شد و امیدواریم با پیگیری مستمر، این مصوبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محرومیت‌های شهرستان در حوزه آموزش و پرورش بر ضرورت توجه ویژه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به رفع کمبودهای موجود تأکید کرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز شهرستان شادگان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در بازدیدهایی که از روستاهای شهرستان انجام می‌دهم، همواره از مدارس نیز بازدید می‌کنم چرا که معتقدم مدرسه، محور توسعه هر منطقه است و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان و کشور محسوب می‌شود.

خنفری با تأکید بر اینکه کمبود فضاهای آموزشی یکی از اساسی‌ترین مشکلات شادگان است، بیان کرد: انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش با نگاه ویژه به شهرستان شادگان، زمینه توسعه فضاهای آموزشی و تأمین امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان را بیش از پیش فراهم کند.