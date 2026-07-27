عدالت آموزشی در تمام روستاهای شادگان مورد توجه قرار گیرد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو سوم جمعیت شهرستان شادگان در روستاها زندگی می کنند که جهت احداث و احیای مدارس دخترانه و متوسطه در روستاها ضرورت دارد.

وی با ابراز تاسف از وجود مدارس کانکسی در شادگان ، افزود: این مدارس باید تا آغاز سال تحصیلی جدید جمع‌آوری شوند.

خنفری با تاکید بر ضرورت جبران عقب‌ ماندگی شهرستان در سرانه فضاهای آموزشی، گفت: توسعه زیرساخت‌ های آموزشی و بسیج ظرفیت خیران، سرمایه‌گذاران و مشارکت‌های مردمی برای تحقق عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی تا آغاز سال تحصیلی جدید در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: شادگان در حوزه مدرسه سازی دچار عقب ماندگی است باید این وضعیت با اقدامات اساسی جبران شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گفت: باید با یک حرکت نهضتی و جهادی همه دستگاه‌ها برای توسعه فضاهای آموزشی شادگان پای کار بیایند.