به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، عصر امروز در هشتمین جلسه یکشنبه‌های «نه به تصادف» با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر حوادث رانندگی اظهار کرد: برای کاهش تعداد تصادفات و به‌ویژه جلوگیری از فوت و آسیب‌دیدگی افراد، باید از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی راه‌ها افزود: مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی در این زمینه مسئولیت دارند و باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه رانندگی ایمن و تردد روان را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، دو اصل مهم برای رانندگی ایمن را مورد توجه قرار داد و گفت: رانندگان باید هم قوانین و مقررات را رعایت کنند و هم هنگام رانندگی تمام تمرکز خود را به مسیر و شرایط تردد اختصاص دهند.

آذر با هشدار نسبت به استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی تصریح کرد: از رانندگان درخواست می‌کنم هنگام رانندگی سراغ تلفن همراه نروند و اگر تماس ضروری دریافت کردند، ابتدا در مکانی امن توقف کنند و سپس پاسخ دهند؛ چند دقیقه تأخیر در پاسخگویی به تماس، بسیار بهتر از به خطر انداختن جان خود و دیگران است.

وی با اشاره به اینکه جلسات «نه به تصادف» با مشارکت اداره‌کل بازرسی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، پلیس راه، پلیس راهور و دستگاه قضایی برگزار می‌شود، ادامه داد: در این جلسات تاکنون مسائل فنی راه‌ها و عوامل مؤثر در بروز تصادفات بررسی شده است، اما اکنون پس از نزدیک به ۲ سال، باید بخش مهمی از تمرکز این نشست‌ها به فرهنگ‌سازی رانندگی اختصاص یابد.

معاون استاندار چهارمحال‌وبختیاری از برنامه‌ریزی برای تولید محتوای آموزشی و هشداردهنده خبر داد و گفت: آموزش رانندگان، تهیه فیلم‌های آموزشی و تولید کلیپ‌های هشداردهنده می‌تواند به ارتقای فرهنگ رانندگی کمک کند و لازم است این اقدامات با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

آذر همچنین از اقدامات مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در کنار مأموریت‌های تخصصی این مجموعه برای ترویج فرهنگ ایمنی قدردانی کرد و افزود: سرکشی به خانواده‌های آسیب‌دیده از تصادفات و ترویج برنامه‌هایی مانند «نه به تصادف» و «روز بدون حادثه» از اقداماتی است که می‌تواند توجه جامعه را به پیامدهای حوادث رانندگی جلب کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به ایمنی فرزندان موتورسوار خود خاطرنشان کرد: موتورسواران جوان سرمایه‌های خانواده و آینده جامعه هستند و نباید اجازه دهیم رفتارهای هیجانی و لذت لحظه‌ای سرعت، جان و آینده آنان را به خطر بیندازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به آمادگی مجموعه راهداری برای مشارکت در آموزش موتورسواران و ارائه کلاه ایمنی و توصیه‌های لازم، خواستار همراهی خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.

آذر با بیان اینکه وضعیت چهارمحال‌وبختیاری در آمار تصادفات منجر به فوت و تعداد جان‌باختگان درون‌شهری، روستایی و برون‌شهری در مقایسه با برخی استان‌ها مطلوب است، تأکید کرد: حتی جان باختن یک نفر در تصادفات نیز قابل پذیرش نیست و خسارت‌های واردشده به خانواده‌ها گاهی جبران‌ناپذیر است.

وی در پایان با دعوت از رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و احترام به حقوق دیگر کاربران راه گفت: دیر رسیدن با یک عذرخواهی قابل جبران است، اما عجله و سرعت غیرمجاز ممکن است برای راننده و دیگران حادثه‌ای رقم بزند که پیامدهای آن جبران‌ناپذیر باشد؛ بنابراین همه باید به قانون احترام بگذاریم، برای جان و حقوق دیگران ارزش قائل شویم و با احتیاط رانندگی کنیم.

