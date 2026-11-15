به گزارش خبرنگار مهر، علی انتظارالمهدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع خاک در بخش کشاورزی اظهار کرد: خاک یکی از مهم‌ترین پایه‌های امنیت غذایی، پایداری تولید و حفظ محیط زیست است و مدیریت اصولی این منبع ارزشمند، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری و استمرار فعالیت‌های کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه مازندران به دلیل برخورداری از اراضی حاصلخیز و تولید محصولات راهبردی به‌ویژه برنج، نیازمند توجه ویژه به مدیریت منابع خاک است، افزود: فشردگی خاک، تخریب و فرسایش، مدیریت حاصلخیزی و افزایش بهره‌وری از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌های حفاظت و مدیریت اراضی کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در همین راستا، امسال مطالعات خاک در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام می‌شود تا با استفاده از نتایج مطالعات و نقشه‌های مدیریت‌پذیر تهیه‌شده، طرح‌های الگویی کشاورزی متناسب با شرایط هر منطقه به اجرا درآید.

انتظارالمهدی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره مدیریت اراضی باید بر پایه اطلاعات علمی و شناخت ویژگی‌های خاک انجام شود، گفت: اجرای این مطالعات زمینه شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاک را فراهم می‌کند و می‌تواند به انتخاب الگوی مناسب کشت، بهبود مدیریت حاصلخیزی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک کمک کند.

حفاظت از خاک؛ ضرورتی برای پایداری تولید کشاورزی

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ حفاظت از خاک افزود: همایش روز جهانی خاک فرصتی برای تبیین نقش حیاتی این منبع در امنیت غذایی، پایداری تولید کشاورزی و صیانت از محیط زیست است و باید از ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای افزایش آگاهی عمومی در این زمینه استفاده شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: انتقال یافته‌های علمی و پژوهشی به عرصه‌های تولیدی و آشنا کردن بهره‌برداران با روش‌های صحیح مدیریت خاک، از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

انتظارالمهدی خاطرنشان کرد: استفاده از توان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و بخش‌های تخصصی سازمان می‌تواند به تدوین محورهای علمی، تهیه محتوای آموزشی و ترویجی و اجرای برنامه‌های کاربردی در حوزه حفاظت از خاک کمک کند.

وی تأکید کرد: مطالعات خاک و اجرای طرح‌های الگویی مبتنی بر نقشه‌های مدیریت‌پذیر، در کنار افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان، می‌تواند به پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستاها کمک کند؛ از این رو همکاری مجموعه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی برای تبدیل نتایج مطالعات به راهکارهای عملی در مزارع ضروری است.