جهاد کشاورزی لرستان: ۴۰۰ هکتار نخود در تناوب با گندم در ازنا کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، روز یکشنبه به همراه معاون زراعت این سازمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا و جمعی از کارشناسان استانی و شهرستانی، از مزارع نخود، چغندر قند، غلات، ماشک علوفهای و مزارع کشت حفاظتی در شهرستان ازنا بازدید کرد.
کشت ۴۰۰ هکتار نخود در تناوب با گندم در ازنا
مدیر جهاد کشاورزی ازنا، گزارشی از وضعیت تولید و اقدامات ترویجی منطقه ارائه کرد و از اجرای برنامههای آموزشی برای گسترش تناوب زراعی خبر داد.
به گفته رحمتی، امسال ۴۰۰ هکتار نخود در تناوب با گندم در شهرستان کشت شده است.
مزایای تناوب نخود و گندم در پایداری تولید
رحمتی با اشاره به مزایای این الگوی کشت، گفت: تناوب نخود و گندم علاوه بر تقویت حاصلخیزی خاک و بهبود ساختار آن، به کاهش نیاز به نهادههای شیمیایی، کنترل بهتر علفهای هرز و کاهش فشار آفات و بیماریهای خاکزاد کمک میکند و در نهایت به پایداری تولید در اراضی زراعی منجر میشود.
مدیریت علمی مزرعه و توسعه کشتهای پایدار؛ اولویت اصلی
ندار محمدیپور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی مزرعه، توسعه کشتهای پایدار و رعایت اصول فنی در بهرهبرداری از اراضی، اظهار کرد: اجرای تناوب مناسب، بهویژه در کنار کشت حفاظتی و استفاده از محصولات سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، نقش مهمی در حفظ منابع پایه تولید، افزایش بهرهوری و تابآوری کشاورزی در برابر خشکسالی و نوسانات آبوهوایی دارد.
وی ادامه داد: کشت ۴۰۰ هکتار نخود در تناوب با گندم در ازنا، گامی مؤثر در جهت افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش مصرف نهادههای شیمیایی محسوب میشود.
در ادامه، محمدیپور از یکی از سردخانه های شهرستان که در حال حاضر سیبزمینی در آن نگهداری میشود، بازدید و با توجه به سهمیه صادراتی ابلاغشده از سوی وزارتخانه، بر تسریع در مکاتبات اداری برای معرفی این بهرهبردار جهت صادرات تأکید کرد.
