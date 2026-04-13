محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تاریخی و حیاتی قنوات در تامین آب کشاورزی، از مرمت و بازسازی ۱.۳ کیلومتر از قنات‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تداوم جریان حیات در مزارع سنتی و حفظ میراث نیاکان صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: در سال جاری نیز احیای قنوات با اعتباری بالغ بر ۶۶۰ میلیارد ریال اجرا و انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: قنوات، نمادی از خودکفایی و دانش بومی ایرانیان در مدیریت منابع آبی هستند و احیای آن‌ها، گامی مهم در جهت پایداری کشاورزی در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

اصغری در ادامه به مطالعات جامع خاک در سطح ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و بیان داشت: این مطالعات، نقشه راهی برای مدیریت بهینه خاک و بهره‌برداری اصولی از این منابع گران‌بها در سال‌های آینده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کشت محصولات مناسب، افزایش حاصلخیزی و در نهایت ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌آورد.