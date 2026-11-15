به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله بیادار، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور چهارمحال‌وبختیاری، شامگاه یک شنبه در هشتمین جلسه یکشنبه‌های «نه به تصادف» با اشاره به وضعیت تصادفات استان گفت: کاهش تصادفات رانندگی تنها به آمار و ارقام محدود نمی‌شود؛ پشت هر حادثه، جان انسان‌ها و خانواده‌هایی قرار دارند که ممکن است با فقدان عزیزان یا خسارت‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو شوند. از همین رو، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقشی اساسی در حفظ ایمنی معابر شهری و جاده‌ای دارد.

وی اظهار کرد: آمار تصادفات منجر به فوت و تعداد جان‌باختگان در معابر درون‌شهری، راه‌های روستایی و محورهای برون‌شهری استان وضعیت مطلوبی دارد و تصادفات درون‌شهری نیز در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه حتی جان باختن یک نفر در تصادفات نیز قابل پذیرش نیست، افزود: هرچند کاهش آمار حوادث رانندگی اتفاق مثبتی است، اما از دست دادن حتی یک هم‌وطن یا هم‌استانی در تصادفات، موجب تأسف عمیق است؛ به‌ویژه اینکه پیامدهای این حوادث برای خانواده‌ها در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر خواهد بود.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار رانندگان در معابر شهری و جاده‌ای تصریح کرد: عجله و شتاب در رانندگی ممکن است جان راننده و دیگر کاربران راه را به خطر بیندازد؛ در حالی که چند دقیقه دیرتر رسیدن، با یک عذرخواهی قابل جبران است، اما پیامدهای یک تصادف ممکن است تا پایان عمر همراه خانواده‌ها باقی بماند.

بیادار از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، برای جان و حقوق دیگران ارزش قائل شوند و خاطرنشان کرد: همه باید با احتیاط و تمرکز کامل رانندگی کنیم تا از وقوع حوادث ناگوار و تحمیل خسارت به خانواده‌ها جلوگیری شود.