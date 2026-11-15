به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی کردستان با مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنندج، اظهار کرد: ظرفیت‌های تولیدی، معدنی و تجاری استان ایجاب می‌کند شبکه ریلی متناسب با نیازهای اقتصادی توسعه یابد و امکان انتقال سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کالا فراهم شود.

وی با اشاره به حجم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی مبادلات تجاری کردستان در سال گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت برای توسعه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد.

اتصال ریلی کردستان به عراق در دستور کار

معاون اقتصادی استاندار کردستان، تسریع در تدوین و تصویب طرح جامع دهکده لجستیک را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: باید همزمان با تکمیل مطالعات، مقدمات فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی این مجموعه نیز فراهم شود.

ازهاری اتصال راه‌آهن همدان ـ سنندج به زنجان ـ بیجار و توسعه ارتباط ریلی با اقلیم کردستان عراق را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: اتصال به مسیرهای منتهی به بنادر منطقه می‌تواند موقعیت کردستان را در ترانزیت داخلی و بین‌المللی ارتقا دهد.

وی همچنین خواستار مشارکت فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری برای تأمین لکوموتیو و واگن باری شد.

جابه‌جایی ۵ میلیون تن کالا از مرزهای ریلی کشور

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز تصویب بندر خشک سنندج را فرصتی برای توسعه اقتصادی استان دانست و بر تسریع در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

شهریار نقی‌زاده با اشاره به جابه‌جایی حدود پنج میلیون تن کالا از ۱۳ مرز ریلی کشور، اظهار کرد: در تجربه ترانزیت از سنندج به ترکیه، کالا ابتدا با کامیون از مرزهای کردستان به سنندج منتقل و سپس از طریق شبکه ریلی به مرز رازی و ترکیه ارسال می‌شود.

وی عملکرد ۷۷۷ هزار تنی مرز ریلی اینچه‌برون در سال جاری را نیز از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور برشمرد.

حمل ۲۰۰ هزار تن بار در شبکه ریلی غرب کشور

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت راه‌آهن کشور نیز از بارگیری حدود ۲۰۰ هزار تن کالای داخلی و خارجی در شبکه ریلی غرب کشور از ابتدای امسال خبر داد.

اکرم رستم‌خانی با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: حمل بار در دو ایستگاه، از جمله ایستگاه سنندج، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی تعرفه و به‌صورت رایگان شده است.

سرپرست راه‌آهن غرب کشور نیز طول مسیر ریلی این منطقه را ۴۰۸ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۱۱۲ کیلومتر از این مسیر در استان کردستان قرار دارد و پنج ایستگاه در محدوده آن فعال است.

فولادوند، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در این مسیر را از برنامه‌های راه‌آهن غرب کشور عنوان کرد.