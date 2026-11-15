به گزارش خبرنگار مهر، شهریار نقی‌زاده صبح یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان، ظرفیت‌های حمل بار از طریق راه‌آهن سنندج را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته مجموع جابه‌جایی کالا در بخش ترانزیت و حمل‌ونقل داخلی از این ایستگاه به ۷۵ هزار تن رسید.

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری بازرگانان کردستان از ظرفیت‌های ریلی کشور اظهار کرد: در مسیرهای منتهی به مرزهای سرخس و اینچه‌برون، روزانه سه قطار حامل ۵۵ کانتینر وارد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی استان نیز می‌توانند برای انتقال کالاهای خود از این ظرفیت استفاده کنند.

نقی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش از افزایش قابل توجه حجم مبادلات بین‌المللی کالا در شبکه ریلی خبر داد و افزود: طی هفت ماه امسال پنج میلیون تن کالای بین‌المللی از طریق خطوط ریلی جابه‌جا شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر است.

مدیر بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، افزایش تمایل فعالان اقتصادی به حمل‌ونقل ریلی را متأثر از شرایط جدید ترانزیت کالا دانست و بیان کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم و به‌ویژه پس از بروز مشکلات در تنگه هرمز، تقاضا برای استفاده از مسیرهای ریلی بیشتر شده و این روند فشار تقاضا بر ۱۳ مرز ریلی کشور را افزایش داده است.

این نشست با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.