به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه سه شنبه در نشست امکان سنجی توسعه حمل و نقل ریلی در محور سنندج-همدان، با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی در استان اظهار کرد: گسترش شبکه ریلی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های باری و مسافری راه‌آهن، نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌ها، ارتقاء ایمنی جاده‌ها و رشد اقتصادی استان خواهد داشت.

حبیبی توسعه شبکه ریلی را فرصتی برای تنوع‌بخشی به حمل‌ونقل و اتصال کردستان به شبکه ریلی کشور دانست و افزود: اتصال کردستان به راه‌آهن سراسری، به ویژه در محور سنندج–همدان، ظرفیت‌های بسیاری برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به پروژه راه‌آهن سنندج–همدان که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: این پروژه به‌طور کامل عملیاتی نشده و ظرفیت‌های موجود هنوز به‌طور حداکثری استفاده نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: طبق افق ۲۰ ساله، هدف این پروژه حمل سالانه یک میلیون تن بار و جابه‌جایی ۷۰۰ هزار مسافر است.

وی افزود: با وجود پیش‌بینی‌های اولیه، استقبال عمومی از حمل‌ونقل ریلی فراتر از انتظار بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین از آغاز حمل ریلی غلات و گندم در این محور خبر داد و گفت: اگرچه هنوز بهره‌برداری کامل از این بخش صورت نگرفته، اما برنامه‌های توسعه‌ای برای اتصال ریلی به مرز باشماق در دستور کار است.

وی در ادامه به وضعیت جاده‌های استان اشاره کرد و افزود: جاده‌های پرریسک استان، نیازمند توجه ویژه است و افزایش استفاده از حمل‌ونقل ریلی می‌تواند منجر به کاهش تردد خودروهای سنگین، کاهش تصادفات، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های نگهداری جاده‌ها شود.

حبیبی همچنین به اهمیت توجه به معیشت رانندگان در کنار توسعه حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و افزود: این موضوع باید با توجه به وضعیت شغلی رانندگان پیش برود تا توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت متوازن انجام شود.

معاون استاندار کردستان تأکید کرد: برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ریلی استان، باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود تا سهم حمل‌ونقل بار از این طریق افزایش یابد.

حبیبی همچنین پروژه‌های کلان دولت چهاردهم در کردستان را نیز یادآور شد و گفت: طرح‌های گردشگری قشلاق–گریزه، دهکده سلامت و بندر خشک از پروژه‌های اولویت‌دار استان هستند که می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، تحول بزرگی در حوزه اقتصادی و گردشگری کردستان ایجاد کنند.

وی در پایان خواستار تأسیس اداره کل راه‌آهن استان کردستان و توجه به بومی‌گزینی در استخدام‌ها شد تا هم اشتغال و هم بهره‌وری در استان افزایش یابد.

سعید ابراهیم‌نژاد، مدیرکل راه‌آهن غرب کشور نیز در این نشست از راه‌اندازی قریب‌الوقوع مسیر ریلی سنندج–مشهد خبر داد و اعلام کرد که برای جذب ۲۴ نفر از استان کردستان در آزمون استخدامی جدید این سازمان، آمادگی کامل وجود دارد.