به گزارش خبرنگار مهر، علی زینل‌وند، نماینده استان قم، در فهرست بازیکنان دعوت‌شده به ششمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان قرار گرفت.

این اردو از ۲۵ تا ۳۰ آبان‌ماه به میزبانی استان مازندران و در شهرستان بابلسر برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده در این مدت در برنامه آماده‌سازی تیم ملی حضور خواهند داشت.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان با هدف افزایش آمادگی این تیم برای حضور در بیست‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش برگزار خواهد شد.

دعوت زینل‌وند به این مرحله از اردوی تیم ملی، نماینده استان قم را در جمع بازیکنان حاضر در برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان قرار داده است.