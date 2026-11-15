به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلای استان مازندران، در این پیام با اشاره به جایگاه کتاب در سپهر فرهنگ و تمدن اسلامی آورده است: در سپهر فرهنگ و تمدن اسلامی، «کتاب» همواره به‌عنوان مطلع دانایی، منشور خردورزی و ماندگارترین میراث بشری شناخته شده است؛ گنجینه‌ای بی‌پایان که روح انسان را به افق‌های متعالی معرفت پیوند می‌زند و چراغ هدایتگر جامعه در مسیر کمال و رستگاری است.

بی‌تردید، پویایی، بالندگی و استقلال فکری هر ملتی در گرو میزان انس و الفت آحاد آن جامعه با کتاب و سنت حسنه مطالعه است.

در اهمیت بی‌بدیل این عنصر تمدن‌ساز، کلام جاودان و راهبردی رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، امام خامنه‌ای شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) همواره نصب‌العین دغدغه‌مندان فرهنگ است که با نگاهی عمیق فرمودند: «جای کتاب را هیچ چیزی پر نمی‌کند؛ کتاب را باید ترویج کرد، مردم باید به کتاب‌خوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود و جزو لوازم اصلی زندگی به حساب آید.»

آن پیشوای حکیم و مجاهد، کتاب را «ماندگارترین اثر هنری» می‌دانستند و سیره عملی و علمی ایشان در انس مستمر با مطالعه، الگویی درخشان برای تمامی نسل‌هاست.

امروز در میدان خطیر «جهاد تبیین» و در مواجهه با جنگ شناختی و ترکیبی دشمنان که هویت، باورها و امید نسل جوان ما را هدف قرار داده‌اند، کتاب و کتاب‌خوانی ضرورتی راهبردی و سنگر مستحکم بصیرت‌افزایی است.

ترویج کتاب‌های فاخر، به‌ویژه در حوزه‌های معارف اسلامی، تاریخ انقلاب و ادبیات جاودان دفاع مقدس و مقاومت، رسالتی سترگ برای واکسینه کردن فکری جامعه و انتقال حماسه‌های عزت‌آفرین به آینده‌سازان این مرز و بوم است.

دیار علویان و خطه عالم‌پرور و شهیدپرور مازندران که از دیرباز مهد عالمان، حکیمان، مفسران بزرگ و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید والامقام بوده است، امروز نیز شایسته جایگاهی رفیع‌تر در عرصه تولید علم، نشر اندیشه‌های ناب و ترویج فرهنگ مطالعه است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر عرصه فرهنگ و قلم، فرارسیدن «هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار» را به تمامی فرهیختگان، نویسندگان متعهد، ناشران ارجمند، کتابداران دلسوز و مردم شریف و فرهنگ‌دوست استان مازندران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در پاسداشت حریم قلم و گسترش دانایی در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.