به گزارش خبرنگار مهر، پیمان نظری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح استعدادیابی روئینگ با هدف کشف ظرفیت‌های برتر ورزشی در میان نوجوانان و جوانان و ایجاد فرصت برای آموزش حرفه‌ای و ورود استعدادهای شناسایی‌شده به عرصه قهرمانی اجرا می‌شود.

سرپرست هیئت روئینگ استان قم با اشاره به اهمیت این رشته در ورزش کشور افزود: روئینگ از رشته‌های المپیکی و مدال‌آور ورزش ایران به شمار می‌رود و توجه به شناسایی استعدادها در سنین پایه می‌تواند زمینه پرورش ورزشکاران توانمند و تقویت پشتوانه استان برای حضور در رقابت‌های ورزشی را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه روئینگ در استان نیازمند شناسایی افراد مستعد و فراهم کردن شرایط لازم برای قرار گرفتن آن‌ها در مسیر آموزش و فعالیت تخصصی است و این طرح با چنین رویکردی برنامه‌ریزی شده است.

نظری با تشریح ضوابط حضور در این برنامه گفت: نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله می‌توانند در فرآیند استعدادیابی شرکت کنند و برای پذیرش متقاضیان، حداقل قد ۱۷۰ سانتی‌متر برای دختران و ۱۸۵ سانتی‌متر برای پسران در نظر گرفته شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این طرح روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی شهید ذوالفقاری واقع در شهر پردیسان قم برگزار خواهد شد.

فرآیند استعدادیابی شرکت‌کنندگان دختر و پسر نیز در دو نوبت جداگانه انجام می‌شود که بر این اساس، پسران از ساعت ۹ صبح و دختران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل برگزاری حضور خواهند یافت.