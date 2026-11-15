https://mehrnews.com/x3dCyz ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 7012221 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۰ میدان داری سلماسیها همزمان با موج ۲۶۰ اجتماع شبانه ارومیه - سلماسی ها در خمایت از وطن، رهبری و انقلاب در دویست وشصتمین موج مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 7012221 کپی شد مطالب مرتبط ادبیات میتواند حافظه تاریخی فلسطین را از تحریف و فراموشی حفظ کند طرح «من شهردارم» زیر ذرهبین؛ ضرورت سنجش اثر واقعی مشارکت شهروندان دویست و شصتمین شب اجتماع شبانه در گرگان میدان داری مردم خمین در شب ۲۶۰ تجمعات شبانه گنبدکاووس؛ رنگینکمان اقوام در میدان همدلی پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب بر فراز دستان مردم مبعوثشده اراک برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما