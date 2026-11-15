https://mehrnews.com/x3dCxf ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 7012156 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۴ میدان داری مردم خمین در شب ۲۶۰ تجمعات شبانه خمین - در این ویدئو حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در تجمع شبانه مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد مطلب 7012156 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۶۳ بیعت با رهبری شب ۲۶۴ بیعت؛ میدان شهدای اراک میزبان مردم دیار آفتاب است میدانداری مردم خمین در شب ۲۶۳ تجدید میثاق با رهبری اجتماع حماسی مردم انقلابی ارومیه به موج ۲۶۰ رسید شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۶۱ تجدیدعهد با رهبری ۲۶۳ شب است که مردم اراک قرار شبانه خود را حفظ کردهاند میدان داری سلماسیها همزمان با موج ۲۶۰ اجتماع شبانه برچسبها خمین تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب
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