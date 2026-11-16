رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش مأموران سرشماری، مرحله میدانی این طرح در سطح شهرستان دشتی به پایان رسیده است و در حال حاضر انتظار داریم افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خانوار خود نشده‌اند، با مأموران سرشماری همکاری کنند.

فرماندار دشتی افزود: جمع‌آوری اطلاعات دقیق و کامل جمعیتی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی اصولی، تخصیص منابع، شناسایی نیازها و تصمیم‌گیری برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در سطح شهرستان دارد.

مقاتلی از همکاری و مشارکت همگانی در اجرای این طرح قدردانی کرد و خواستار همکاری خانوارهای غایب با مأموران سرشماری برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز شد.