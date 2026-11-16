به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به ۶ پل ارتباطی استان هرمزگان، دو پرونده درخصوص تخریب این پل‌ها و شهادت ۷ نفر از هموطنانمان در دادگستری شهرستان بندر خمیر تشکیل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این جنایات جنگی با حضور میدانی مسئولان قضایی و کارشناسان مربوطه در حوزه‌های تخصصی مختلف در محل، ضمن جمع آوری مستندات و مدارک مورد نیاز، اقدامات لازم در این خصوص انجام شد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین استعلامات لازم از نهادهای نظامی، امنیتی و پزشکی قانونی صورت گرفته و کارشناسی‌های لازم جهت برآورد خسارات نیز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان قضایی اظهارات اولیاء دم شهدا را نیز اخذ کرده‌اند و پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری دلایل، مستندات و مدارک لازم، این دو پرونده با صدور قرار مناسب جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.