هرمزگان شاهراه حمل و نقل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، نخستین قطار پنجستاره استان هرمزگان در بندرعباس افتتاح شد.
مسئولان در این مراسم ضمن تاکید بر توسعه زیرساختهای ریلی، از هرمزگان بهعنوان گلوگاه حملونقل کشور یاد کردند.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در آئین بهرهبرداری از قطار پنجستاره گفت: امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از مطالبات جدی مردم استان هستیم؛ بهرهبرداری از قطاری با استانداردهای روز و خدمات پنجستاره که زمینهساز رفاه بیشتر و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
وی افزود: چند ماه پیش در جلساتی این موضوع مطرح شد، برخی تردید داشتند که تحقق چنین پروژهای ممکن باشد، اما با کار جمعی، تفکر ملی و تلاش مستمر همه بخشها، این امر محقق شد. از بنیاد تعاون، مجموعه راهآهن، سردار سالاری، و بهویژه مدیرعامل راهآهن که با وجود محدودیتها مجوز اجرای این پروژه را صادر کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
مطالبه سفرهای ریلی مشهد و تهران در دستور کار است
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: در حال حاضر موضوع راهاندازی خطوط ریلی مستقیم از هرمزگان به مشهد و تهران نیز مطرح است. با برنامهریزی و تدبیر مدیرعامل راهآهن، امیدواریم به زودی شاهد تحقق این مطالبه نیز باشیم.
وی افزود: مردم ما در تمام صحنهها حامی نظام بودهاند و سزاوار دریافت بهترین خدمات هستند. باید با مدیریت جهادی، نگاه توسعهمحور و مشارکت مردم، خدمات بیمنت به آنان ارائه دهیم.
ریل، مسیر مطمئن توسعه کشور
آشوری با اشاره به ظرفیتهای کشور در توسعه ریلی گفت: در سفری که به کشور چین داشتیم، مباحثی درباره تهدیدات بینالمللی و راههای جایگزین مطرح شد. امروز که با تحریمهای مختلف در بخش حملونقل هوایی روبرو هستیم، باید به سمت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ریلی برویم. ریل، امنترین و پایدارترین شیوه حملونقل است.
جایگاه راهبردی هرمزگان در نقشه حملونقل کشور
استاندار هرمزگان با اشاره به موقعیت ویژه هرمزگان بیان کرد: این استان، شاهراه حملونقل جنوب کشور است. از حمل بار گرفته تا انتقال مسافر، هرمزگان نقشی کلیدی ایفا میکند. با تداوم این مسیر و حمایت از توسعه خطوط ریلی، میتوانیم استان را به قطب لجستیک ملی و منطقهای تبدیل کنیم.
نظر شما