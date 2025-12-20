۲۶ زایمان موفق در دل سیلاب هرمزگان مدیریت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده از شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های مختلف استان، در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، چندین مورد اعزام و زایمان مادران باردار در شرایط جوی نامساعد و مسیرهای دشوار با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در شهرستان بندرلنگه، یک مادر باردار ۳۵ ساله با سابقه چند زایمان طبیعی، با شروع دردهای زایمانی از طریق اورژانس ۱۱۵ و با همراهی ماما به بیمارستان بستک اعزام و در نهایت زایمان طبیعی موفقی داشت که حال عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش گزارش شده است.

وی افزود: در شهرستان میناب نیز چندین مورد حساس گزارش شد؛ از جمله زایمان طبیعی یک مادر ۴۰ ساله ساکن روستای چاه توکهور پس از اسکان شبکه و اعزام به‌موقع به بیمارستان، و همچنین اعزام مادر باردار پرخطر با سابقه سه سزارین قبلی از روستای بندک که به دلیل مسدود بودن مسیر ناشی از رودخانه فصلی، با هماهنگی دهیار، شورا، بخشدار و اورژانس ۱۱۵ از مسیر جایگزین منتقل و با همراهی پزشک و ماما به بیمارستان میناب تحویل داده شد. همچنین یک مادر باردار دیگر به دلیل الیگوهیدرآمنیوس تحت مراقبت و بستری در زایشگاه قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان: در بندرلنگه، یک مادر باردار ۱۶ ساله با سابقه دیابت بارداری، پره‌اکلامپسی و سزارین قبلی، با علائم هشداردهنده به‌صورت اورژانسی به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام و به‌دلیل عدم کنترل فشارخون، تحت سزارین اورژانسی قرار گرفت که خوشبختانه حال عمومی مادر و نوزاد خوب گزارش شده و در آستانه ترخیص هستند.

شاهرخی ادامه داد: در شهرستان پارسیان نیز یک مادر باردار تبعه افغان، به دلیل طغیان آب و عدم امکان تردد آمبولانس، با استفاده از خودروی سنگین از مسیر سیلاب عبور داده شد و پس از انتقال به آمبولانس، به بیمارستان اعزام و بستری شد که این اقدام نمونه‌ای از هماهنگی مؤثر بین اورژانس و نیروهای محلی در شرایط بحران بود.

وی تصریح کرد: طبق آمار اعلام‌شده، تنها در روز ۲۸ آذرماه، ۱۵ مورد زایمان در مناطق تحت پوشش و صعب‌العبور استان به ثبت رسید که بیشترین موارد مربوط به بندرعباس با ۶ زایمان و پس از آن رودان با ۳ مورد بوده است. با احتساب ۱۱ مورد زایمان روزهای قبل، مجموع زایمان‌های انجام‌شده در این شرایط به ۲۶ مورد رسیده است. همچنین تعداد اعزام‌های مادران باردار توسط اورژانس ۱۱۵ تا امروز به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در کنار این اقدامات، گزارش مرکز فرماندهی عملیات اورژانس دانشگاه (EOC) حاکی از طغیان رودخانه هیوا در شهرستان سیریک، آب‌گرفتگی و تخریب پل ارتباطی و قطعی مسیرهای امدادرسانی در چند روستا است که متأسفانه منجر به غرق‌شدگی و فوت یک کودک ۶ ساله شده است. همچنین یک مادر باردار با درد شکم در روستای مهرگی تحت نظر مرکز بهداشت قرار دارد که حال عمومی وی مطلوب گزارش شده است.

شاهرخی خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی، هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حفظ جان مادران و نوزادان و ارائه خدمات حیاتی سلامت، حتی در سخت‌ترین شرایط جوی و بحران‌های طبیعی است.