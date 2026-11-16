ندا رضوی کارگردان انیمیشن کوتاه «کمی آن‌سوتر» که به تازگی آماده نمایش شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه ساخت این اثر گفت: ایده اولیه فیلم از دغدغه‌ای درباره عشق شکل گرفت. برای من عشق مفهومی گسترده است که می‌توان از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. تلاش کردم در این انیمیشن برداشتی شخصی از این مفهوم ارائه دهم و داستانی را روایت کنم که مخاطب بتواند با احساسات و موقعیت‌های شخصیت‌های آن ارتباط برقرار کند.

این کارگردان درباره داستان انیمیشن توضیح داد: در این فیلم تلاش کردم عشق را نه صرفاً به‌عنوان یک احساس، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای انسانی و تأثیرگذار در زندگی شخصیت‌ها به تصویر بکشم. برایم مهم بود که داستان بتواند بدون تکیه بیش از اندازه بر کلام، از طریق تصویر، حرکت و فضاسازی، احساسات موردنظر را به مخاطب منتقل کند.

رضوی درباره روند تولید این اثر بیان کرد: پس از شکل‌گیری ایده اولیه، مراحل نگارش داستان و طراحی فضای بصری فیلم آغاز شد. با توجه به تکنیکی که برای ساخت انتخاب کرده بودیم، لازم بود طراحی شخصیت‌ها، صحنه‌ها و جزئیات اجرایی از ابتدا با دقت انجام شود. در واقع بخش مهمی از فرایند تولید پیش از آغاز تصویربرداری شکل می‌گیرد و هرچه برنامه‌ریزی در این مرحله دقیق‌تر باشد، امکان کنترل بهتر مراحل بعدی فراهم می‌شود.

وی درباره انتخاب تکنیک استاپ‌موشن برای ساخت این انیمیشن گفت: استاپ‌موشن ظرفیت‌های بصری و احساسی خاصی دارد. در این تکنیک شخصیت‌ها و عناصر فیلم به‌صورت فیزیکی ساخته می‌شوند و حرکت آنها با ثبت فریم‌به‌فریم تصاویر شکل می‌گیرد. همین ویژگی باعث می‌شود اثر از نظر بافت، فرم و کیفیت بصری هویت متفاوتی پیدا کند. به نظرم این تکنیک می‌تواند در انتقال مفاهیم احساسی و ایجاد فضایی متفاوت برای روایت داستان نیز مؤثر باشد.

این کارگردان با اشاره به دشواری‌های فنی تولید استاپ‌موشن عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، زمان‌بر بودن این تکنیک است. هر حرکت باید به‌صورت جداگانه طراحی و ثبت شود و کوچک‌ترین جابه‌جایی ناخواسته در صحنه می‌تواند تداوم تصاویر را تحت تأثیر قرار دهد. نورپردازی، طراحی صحنه و کنترل حرکت شخصیت‌ها نیز به دقت زیادی نیاز دارد.

رضوی درباره چالش‌های ساخت انیمیشن مستقل اظهار کرد: تولید مستقل به‌ویژه در حوزه انیمیشن، دشواری‌های خاص خود را دارد. محدودیت بودجه، امکانات فنی و نیروی انسانی از جمله مسائلی است که می‌تواند روند تولید را طولانی‌تر کند. در چنین شرایطی فیلمساز باید بتواند میان خواسته‌های هنری و ظرفیت‌های واقعی پروژه تعادل ایجاد کند.

وی در پایان عنوان کرد: در تولید مستقل، گاهی ناچار هستیم چند مسئولیت مختلف را همزمان برعهده بگیریم و برای حل مشکلات اجرایی راهکارهای خلاقانه پیدا کنیم. با این حال استقلال در تولید این فرصت را فراهم می‌کند که فیلمساز نگاه و سلیقه شخصی خود را با آزادی بیشتری در اثر منعکس کند.