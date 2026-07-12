«جان ویک» در ژاپن فئودالی؛ همه چیز درباره «هیداری» با کیانو ریوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انیمیشن استاپ موشن «هیداری» که با صداپیشگی کیانو ریوز در دوران سامورایی ژاپن اتفاق میافتد، به تازگی توجه تماشاگران را در جشنواره انسی به خود جلب کرد؛ «جان ویک» در ژاپن فئودالی که توسط عروسکهای چوبی اداره میشود!
این داستان از آثار هنرمند و نجار افسانهای ژاپنی، هیداری جینگورو که گفته میشود در قرن هفدهم زندگی میکرد، الهام گرفته شده است.
ماساشی کاوامورا کارگردان فیلم در این باره گفت: هیچکس نمیداند که آیا او واقعاً وجود داشته یا خیر. او با رمز و رازهای زیادی احاطه شده که من احساس کردم شخصیت بسیار جالبی برای استفاده به عنوان مرکز داستان من است. او آنقدر محبوب بود که حتی مردم میگفتند میتواند به چوب جان ببخشد.
وی اضافه کرد: وقتی این را شنیدم، فکر کردم؛ این دقیقاً همان کاری است که ما در استاپ موشن انجام میدهیم. ما اشیاء بیجان را حرکت میدهیم و سعی میکنیم زندگی خلق کنیم.
کاوامورا تصمیم گرفت از مجسمههای چوبی استفاده کند؛ دقیقاً مانند مجسمههایی که هیداری جینگورو واقعاً خودش ساخته است و مواد و تکنیک به بخشی از خود داستان تبدیل میشوند.
کاوامورا، که این پروژه را با توضیحات کامل به تازگی در نمایشگاه انیمیشن انسی امسال در کن ارائه کرد، در پنل انسی با عنوان «یافتن یک دیدگاه مشترک: تولید مشترک با ژاپن» صحبت و تأکید کرد که هر فریم این استاپ موشن با دست ساخته شده است.
وی گفت: این نوع فیلمی است که ما میخواهیم بسازیم. «هیداری» یک فیلم اکشن سامورایی است که انرژی انفجاری انیمه را با زیباییشناسی دستساز استاپ موشن ترکیب میکند.
در این داستان که بر انتقام متمرکز است، یک نجار جوان در حال بازسازی قلعه ادو است، اما ناگهان درگیر یک توطئه بیرحمانه میشود و مربی، نامزد و همچنین دست راست خودش را از دست میدهد. او زنده میماند و خودش را از نو میسازد و تمام مهارتهای نجاری و ابزارهایش را به سلاح تبدیل میکند. او برای خودش یک بازوی مصنوعی کشنده میسازد و با ارتشی از سربازان مکانیکی و در نهایت، رباتی که شروع به نابودی شهر ادو میکند، مبارزه میکند.
کاوامورا با اشاره به اینکه آنها تاریخ واقعی را با عناصر فانتزی ترکیب کردهاند تا داستانی سرگرمکننده برای همه سنین بسازند، گفت: ما داریم همه این کارها را به صورت استاپ موشن انجام میدهیم. دیوانهکننده خواهد بود. در زیر تمام این نمایش، داستان درباره مردی است که پس از روی آوردن به نابودی، سعی میکند تا با کشف دوباره خود، به پا خیزد.
کیانو ریوز که نقش این شخصیت را صداپیشگی کرده، در جشنواره انسی با ارسال یک پیام ویدیویی برای تأیید مشارکت خود در این پروژه، گفت: فکر میکنم استاپ موشن و کاری که آنها انجام دادهاند، امید و جاهطلبی آنها، همه بسیار سینمایی است. میتواند هم در مقیاس بزرگ و هم بسیار صمیمی باشد و با فیلمنامهای که آنها نوشتهاند، فکر میکنم فوقالعاده است. میخواهم آن فیلم را ببینم و میخواهم بخشی از این فیلم باشم، چون چیزی بسیار ویژه برای ارائه به جهان است.
تیزر چشمگیر این فیلم تاکنون بیش از ۵ میلیون بازدید در یوتیوب داشته است.
کاوامورا همچنین گفت: هر اسکنه که با دست روی چوب تصویر انداخته مفهومی دارد و ما واقعاً میخواهیم در فیلممان بر این موضوع تأکید کنیم. ما به نوعی خواسته ایم دنیای «وود پانک» را خلق و حتی ابداع کنیم.
وی ادامه داد: سوالی که اغلب از ما پرسیده میشود این است که چرا این کار را با استاپ موشن انجام میدهید؟ خب جواب این است؛ چون ما عاشقش هستیم! این یک تکنیک فوقالعاده است، اما متأسفانه برای مخاطبان کمتری به عنوان کاری نوستالژیکتر تلقی میشود. ما، به عنوان یک تیم، واقعاً میخواهیم این تصور را در هم بشکنیم و چیزی بسیار متفاوت خلق کنیم.
این کارگردان گفت: در دنیایی که تقریباً میتوانید با استفاده از هوش مصنوعی در سه ثانیه یک فیلم بسازید - اگر به کیفیت اهمیتی ندهید - ما کاری کاملاً برعکس انجام میدهیم. این فیلم کاملاً درباره مهارت است.
وی با یادآوری اینکه مدتی کوتاه را صرف مذاکره با استودیوهای هالیوودی کرده و بعد پیشنهادی دریافت کردند، اما پس از آن چشمانداز استودیو به طرز چشمگیری تغییر کرد و ناگهان پروژه دیگر نمیتوانست پیش برود، افزود: اکنون با کوئستری همکاری میکنیم.
ماساشی کاوامورا، کارگردان فیلم همچنین درباره حضور ریوز در این فیلم سخن گفت و آن را رویایی خواند که به حقیقت پیوسته است.
وی بیان کرد: شخصیت اصلی ما در واقع ترکیبی از کیانو ریوز و توشیرو میفونه است و ریوز دقیقاً همان شخصیتی را که ما به دنبالش هستیم، مجسم میکند.
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