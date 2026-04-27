انیمیشن بهترین راه برای ارتباط با سنین مختلف است؛ تاثیر جنگ بر کودکان

علی معصومی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه جدید خود توضیح داد: این پروژه یک انیمیشن کوتاه مستقل است که ۲ سال پیش با یک ایده کوتاه کلید خورد و بعد از نوشتن فیلمنامه وارد مرحله ساخت کاراکترها و صحنه و عناصر مختلف شد.

وی درباره تکنیک این کار عنوان کرد: در این انیمیشن مانند کارهای قبلی همچون انیمیشن کوتاه «باگ» از تکنیک دوربین چند لایه عمق نما استفاده شده و درحال حاضر حدود یک سال است که در مرحله تولید هستیم و به دلیل سختی کار در این تکنیک کار زمان‌بری است. تمامی صحنه های انیمیشن روی ۲ تا ۶ لایه شیشه زیر دوربین به صورت استاپ فریم ساخته می‌شود. تمامی متریال های استفاده شده برای ساخت کاراکترها و لباس ها و همچنین تمامی عناصر صحنه طبیعی هستند و این تکنیک کاری به شدت سخت و زمان‌بر است که نیاز به تمرکز، صبوری و حوصله زیاد دارد.

این کارگردان گفت که درباره نام فیلم چندین مورد را مدنظر دارد ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

کارگردان «باگ» که قصه فیلم جدیدیش نیز درباره خانواده و کودکان است، بیان کرد: به دلیل دغدغه ای که به صورت کلی در رابطه با خانواده به ویژه کودکان دارم جنگ بهانه ای برای پرداخت دوباره به این موضوعات است. با توجه به تصاویر، ویدیوها و شنیده های مختلف در رابطه با جنگ و تاثیراتش روی انسان‌ها به این ایده رسیدم و بعد از تحقیق درباره این موضوع، نوشتن قصه را شروع کردم.

وی درباره برنامه‌ریزی برای پخش بین‌المللی انیمیشن خود گفت: انیمیشن کوتاه «باگ» در بیش از ۷۰ جشنواره داخلی و بین المللی معتبر و مورد تایید آکادمی بفتا و اسکار در کشورهای مختلف حضور داشته و موفق به کسب جایزه شد، دلیل این موفقیت تلاشی است که از قبل از تکمیل پروژه شروع شده تا فیلم به این جشنواره ها ارسال شود. برای کار جدید نیز درحال برنامه ریزی برای زمان بندی جشنواره ها هستیم که امیدواریم این انیمیشن هم دیده شود و اتفاقات خوبی پیش رو داشته باشیم.

معصومی در پایان درباره پرداختن به جنگ از طریق دنیای انیمیشن تصریح کرد: جنگی که تجربه کردیم پر از داستان هایی‌ست که تا سال‌ها می‌تواند درباره‌اش فیلم و انیمیشن ساخته شود. انیمیشن همیشه بهترین راه برای صحبت کردن و ارتباط گرفتن با مخاطبان سنین مختلف است زیرا از طریق تخیل، فراتر از آنچه در جلوی چشمانمان رخ می‌دهد، به تصویر می‌کشد.