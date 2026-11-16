به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ایران، کیوان تاج بخش، درباره فعالیت‌های نظارتی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: توسعه دولت الکترونیک در سال‌های اخیر و اهتمام سازمان بیمه سلامت ایران به الکترونیکی کردن فرایندهای اجرایی به ویژه با توجه به جمعیت چند ده میلیونی بیمه شدگان و چندین هزار مرکز سلامت طرف قرارداد مستقل و غیرمستقل و توزیع جغرافیایی وسیع ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت در سطح کشور و نیز اجرای برنامه ملی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک که منجر به تولید حجم بالایی از داده‌های الکترونیک سلامت شده، موجب شد حوزه نظارتی سازمان از سال ۱۴۰۱ تغییر فرایندهای دستی و تحول فرایندهای اجرایی در فضای الکترونیک را در دستور کار قرار داده و بدین منظور ضمن مشارکت در طراحی سکوهای (پلتفرم‌های) سازمان، اقدام به طراحی، فعال‌سازی و توسعه سامانه‌ها و داشبوردهای اختصاصی برای بخش‌های قرارداد خرید خدمات سلامت و نظارت بر مراکز سلامت و بیمه شدگان کند.

وی افزود: سامانه رتبه‌بندی مراکز سلامت و سامانه‌های کشف داده‌های نامتعارف مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش‌های سرپایی و بستری در حال تهیه هستند که با فعال شدن آنها، نظارت سازمان به ویژه در بخش غیر حضوری با پیشرفت قابل توجهی همراه خواهد شد.

مدیر کل دفتر اعتبارسنجی، نظارت و قراردادهای سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گزارش اقدامات در حوزه نظارت بر عرضه دارو و پایش تجویز منطقی دارو و خدمات سلامت را در دو بخش بیان کرد: از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به بازدید و نظارت بر داروخانه‌ها اشاره کرد؛ در این بازدیدها، بیش از ۱۵ هزار مورد بازدید از داروخانه‌ها در قالب طرح بازدید اضطراری، با اهداف کنترل پرداخت از جیب بیمه‌شدگان و صیانت از منابع و مصارف سازمان، بررسی عرضه دارو و پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از ضوابط دارویی، شناسایی موارد دریافت وجه آزاد از بیمه‌شدگان برای داروهای مشمول پوشش بیمه‌ای، بررسی دریافت مبالغ مازاد و سود غیرمجاز از بیمه‌شدگان و شناسایی تخلفات احتمالی در فرآیند تجویز، تحویل و عرضه دارو انجام شد.

تاج بخش گفت: از جمله اقدامات در دست اجرا، تهیه کارنامه عملکردی پزشکان با هدف پایش تجویز منطقی دارو و خدمات، شناسایی الگوهای تجویز غیرمتعارف، کاهش دارو و خدمات غیرضروری و کنترل تقاضای القایی در حال تهیه و تحلیل است.

وی اظهار کرد: همچنین نمایش برخط عملکرد پزشکان از جمله اقدامات در دست اجرا است؛ بدین ترتیب فراهم‌سازی امکان مشاهده شاخص‌های عملکردی پزشکان در بستر نسخه‌نویسی الکترونیک، با هدف آگاهی‌بخشی، اصلاح الگوهای تجویزی و ارتقای نظارت بر عملکرد پزشکان انجام می‌شود. این پروژه در مرحله تحلیل و طراحی قرار دارد.

مدیرکل دفتر اعتبارسنجی، نظارت و قراردادهای سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شروع سال ۱۴۰۵ با جنگ تحمیلی ۳۹ روزه همراه بود که الزامات خاص خود را داشت از جمله آن‌که باید از استمرار ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان سازمان با حفظ پوشش بیمه پایه در شرایط اضطرار، اطمینان حاصل می‌کردیم و مشکلات احتمالی در این خصوص را احراز و گزارش کرده و با تخلفات مراکز سلامت، برخورد نظارتی انجام می‌شد که در این زمینه علاوه بر برنامه ریزی و ابلاغ ضوابط قراردادی و نظارتی به ادارات کل استانی سازمان، استمرار عقد و تمدید قراردادهای مراکز سلامت به صورت الکترونیک و تمدید کلی قراردادهای در شُرف اتمام مراکز سلامت، بازدید از مراکز سلامت طرف قرارداد به ویژه مراکز اورژانس، منحصر به فرد، حساس، مرجع، دارای بار مراجعه بالا، شبانه روزی و منتخب در دستور کار ادارات نظارت ستادی، استانی و شهرستانی قرار گرفت و حدود سه هزار مورد بازدید از مراکز سلامت طرف قرارداد سازمان در شرایط جنگی و بمباران شهرها انجام شد که منجر به احراز مغایرت عملکرد بیش از ۱۷۰ مرکز سلامت طرف قرارداد شد.