به گزارش خبرنگار مهر, حسین جنتی، صبح دوشنبه در تشریح اقدامات بنیاد مسکن استان تهران در زمینه جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی اظهار کرد: خسارات واردشده به واحدهای مسکونی در چند گروه شامل خسارات جزئی، واحدهای تعمیری نوع یک و دو و واحدهای نیازمند احداث مجدد دسته‌بندی شدند.

وی افزود: در بخش خسارات جزئی، از جمله آسیب به درب و پنجره و تأسیسات و سایر بخش‌های ساختمان، اقدامات لازم انجام شده و این بخش به‌طور کامل به اتمام رسیده است.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ادامه داد: در خصوص واحدهایی که خسارات بیشتری دیده و نیازمند تعمیرات اساسی یا بازسازی و احداث مجدد بودند نیز با تشکیل کارگروه‌های مربوطه در استانداری و همکاری شهرداری‌ها، اقدامات مقدماتی انجام شده است.



جنتی با اشاره به صدور تعدادی از پروانه‌های ساختمانی و آغاز عملیات اجرایی برخی واحدها تصریح کرد: بخشی از واحدها نیز به دلیل وجود مشکلات و موانع در مسیر صدور پروانه ساختمانی، همچنان در مرحله بررسی قرار دارند که امیدواریم با رفع این موانع، امکان صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی آن‌ها فراهم شود.



وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد واحدهای مسکونی دارای خسارات جزئی و تعمیری تعیین تکلیف و تعمیر شده‌اند، گفت: در حال حاضر تنها تعداد محدودی از واحدهای تعمیری باقی مانده‌اند که عمدتاً مربوط به افرادی است که با تأخیر برای پیگیری خسارات مراجعه کرده‌اند یا فرآیند انجام تعمیرات آن‌ها هنوز تکمیل نشده است.



مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران در ادامه از معرفی ۴۸۵ نفر از متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از خانوارهایی که امکان سکونت در واحدهای آسیب‌دیده خود را نداشتند و لازم بود تا زمان تکمیل تعمیرات یا احداث واحد جدید در محل دیگری مستقر شوند، به بانک‌های عامل معرفی شدند.



وی افزود: برای این افراد تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌ساله در نظر گرفته شد تا بتوانند در مدت آماده‌سازی واحدهای مسکونی خود، محل مناسبی را اجاره کرده و پس از تکمیل عملیات بازسازی به منازلشان بازگردند. تمامی ۴۸۵ نفر معرفی‌شده نیز تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.



جنتی با تأکید بر مسئولیت بنیاد مسکن در ارزیابی و رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث و بحران‌ها بیان کرد: در جریان جنگ نیز همکاران بنیاد مسکن از روزهای ابتدایی، عملیات ارزیابی خسارات واحدهای مسکونی را آغاز کردند و تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت واحدهای آسیب‌دیده مشخص شود.



وی اضافه کرد: علاوه بر خسارات ساختمانی، لوازم و اثاثیه منازل مردم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع خسارات مربوط به لوازم خانگی حدود ۲ هزار و ۹۰۰ خانوار بررسی شد.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: پس از انجام ارزیابی‌ها و متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته، مبالغ مربوط به جبران خسارات لوازم خانگی نیز به حساب افراد مشمول واریز شد و در این بخش نیز اقدامات لازم برای جبران خسارات انجام گرفت.