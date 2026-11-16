به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: توسعه خدمت صدور کارت گردشگری در شبکه بانکی ادامه دارد و صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند این کارت‌ها را به‌صورت دسته‌ای از بانک‌ها دریافت و به گردشگران خارجی عرضه کنند.

بانک مرکزی در اجرای بند «پ» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و با هدف تسهیل خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران، ضوابط صدور این کارت‌ها را در قالب «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» به شبکه بانکی و صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است. در حال حاضر، شش بانک این خدمت را ارائه می‌کنند و فراهم‌سازی امکان صدور کارت گردشگری در سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.

بر اساس این ضوابط، تمامی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود، از جمله شعب، باجه‌های فرودگاهی، دستگاه‌های خوددریافت و خودپرداخت و کیوسک‌ها، کارت گردشگری را با نرخ توافقی به گردشگران و زائران بفروشند.

امکان عرضه مستقیم کارت گردشگری توسط صرافی‌ها

صرافی‌های مجاز، به‌ویژه صرافی‌هایی که در هتل‌ها، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، فرودگاه‌های بین‌المللی، نمایشگاه‌های بین‌المللی یا بازارهای شهرهای زیارتی مانند مشهد، قم و شیراز باجه دارند، می‌توانند کارت‌های گردشگری را به‌صورت دسته‌ای از بانکی که نزد آن حساب سپرده دارند، دریافت کنند و رأساً به فروش این کارت‌ها به گردشگران خارجی بپردازند.

بانک مرکزی همچنین برای صیانت از دارایی گردشگران خارجی، در این دستورالعمل پیش‌بینی کرده است که دارندگان کارت هنگام خروج از کشور بتوانند مانده ریالی مصرف‌نشده کارت گردشگری خود را با نرخ توافقی، دوباره به‌صورت ارز دریافت کنند.

ارائه خدمت در شش بانک و تداوم توسعه در شبکه بانکی

در حال حاضر، بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، شهر، دی، قرض‌الحسنه مهر ایران و سینا، خدمت صدور و فروش کارت گردشگری را پیاده‌سازی کرده و امکان ارائه آن را فراهم آورده‌اند.

توسعه این خدمت در سایر بانک‌ها نیز ادامه دارد و نام بانک‌های دیگری که امکان ارائه این محصول را فراهم کنند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

قابلیت شارژ مجدد تا معادل ۵۰۰۰ یورو در هر نوبت

کارت گردشگری قابلیت شارژ مجدد دارد و سقف شارژ آن در هر مرحله، معادل ریالی ۵۰۰۰ یورو است.

گردشگران خارجی پس از طی فرایند احراز هویت، می‌توانند کارت بانکی خود را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیرهایی که بانک صادرکننده طراحی کرده است، فعال کنند. دارندگان این کارت امکان استفاده از آن را در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی خواهند داشت.