دستورالعمل نحوه فروش کارت ریالی گردشگری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» پس از اصلاح به منظور پوشش حداکثری نیازمندیهای گردشگران به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس این اصلاحیه، نرخ عملیات خرید ارز از گردشگران خارجی براساس نرخ روز توافقی صرفاً از محل خرید اسکناس «یورو یا دلار» یا حواله وارده ارزی به ارزهای مذکور، تعیین می شود و صرافی ها نقش فعالانه تری در ارائه خدمات به گردشگران خواهند داشت.
مهمترین اصلاحات انجام شده در این دستورالعمل به شرح زیر است.
۱. تعریف نرخ روز توافقی بدین شرح اصلاح شد: «نرخ روز توافقی: نرخ خرید و فروش ارز به صورت اسکناس/حواله که در روز معامله با اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم بین بانک/صرافی و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم توافق میشود».
۲. بانک به درخواست هر صرافی که نزد آن حساب سپرده ریالی دارد، متناسب با نوع صرافی و حداکثر به تعداد مندرج در دستورالعمل پیوست، اقدام به تحویل جسم کارت گردشگری شخصیسازی نشده به صرافی کند و پس از شخصیسازی حداقل ۸۰ واحد درصد از کارتهای گردشگری، اختصاص مجدد کارت گردشگری به صرافی نیز مقدور شود. در این خصوص لازم است بانکها بستر مورد نیاز را برای شرکتهای صرافی به نحوی فراهم نمایند که شخصیسازی و شارژ کارت گردشگری به درخواست صرافی و در چارچوب مذکور در دستورالعمل پیوست، به صورت سامانهای و در کوتاهترین زمان ممکن میسر شود.
۳. با همکاری و مساعدت متولی پایگاه مرجع اشخاص خارجی، علاوه بر امکانات فعلی اخذ شماره اختصاصی از پایگاه مرجع، ترتیبات تکمیلی برای اخذ و راستی آزمایی شماره اختصاصی پیشبینی شده و مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
۴. شارژ کارت گردشگری صرفاً از محل خرید اسکناس «یورو یا دلار آمریکا» یا حواله وارده ارزی به ارزهای مذکور، از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق بانکها یا صرافیها تا حداکثر معادل ریالی پنج هزار (۵۰۰۰) یورو یا معادل آن به دلار آمریکا مجاز است. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم دو (۲) کارت گردشگری اختصاص مییابد و در صورت ابطال کارتهای قبلی، اختصاص کارت جدید تا سقف مذکور بلامانع است. علاوه بر آن، شارژ مجدد کارت گردشگری مصرف شده نیز در صورت مراجعه شخص حقیقی خارجی غیرمقیم به بانک صادرکننده کارت گردشگری یا صرافی که اولین بار کارت گردشگری را از وی خریداری نموده است، امکانپذیر است.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی در اجرای بند «پ» ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ و به منظور ایجاد زیرساخت لازم برای اختصاص کارت گردشگری به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم از جمله انواع گردشگران و همچنین کسانی که برای بررسی زمینههای سرمایهگذاری و بازرگانی و اشتغال و نظایر آنها وارد کشور میشوند، اقدام به تدوین «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» کرد و پس از تصویب در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی، مراتب طی بخشنامه شماره ۹۸۶۲/۰۴ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گفتنی است، همزمان با ابلاغ این بخشنامه، «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸۶۲/۰۴ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۴ از اعتبار ساقط میشود.
شبکه بانکی باید ضمن رعایت دقیق احکام مذکور در این دستورالعمل، متناسب با الگوی کسب و کاری خود نسبت به ارائه محصول یادشده به گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم اقدام کنند و همچنین بسترهای پیشبینی شده در دستورالعمل مذکور را برای بهرهمندی شبکه شرکتهای صرافی مجاز کشور فراهم کند.
دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری
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