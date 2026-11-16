مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یک هفته اخیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از تماس‌های برقرارشده با سامانه آتش‌نشانی مربوط به درخواست راهنمایی و مشاوره ایمنی بود، اما در مواردی که شرایط حادثه نیازمند حضور نیروهای عملیاتی بود، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع، طی هفته گذشته ۱۶۹ مورد اعزام تیم‌های عملیاتی از طریق ۲۸ ایستگاه فعال آتش‌نشانی در سطح شهر اصفهان به ثبت رسید که مأموریت‌های مختلفی را در حوزه اطفای حریق، امداد و نجات و خدمات ایمنی شامل می‌شد.

ثبت ۵۸ مورد حریق در اصفهان طی یک هفته

رئیس اداره ارتباطات و امور بین‌الملل و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات حریق‌های رخ‌داده در این مدت تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۵۸ مورد به حوادث آتش‌سوزی اختصاص داشت که شامل ۱۶ مورد حریق منازل مسکونی، هفت مورد آتش‌سوزی وسایل نقلیه، دو مورد حریق در اماکن تجاری و صنعتی و ۱۵ مورد آتش‌سوزی در سایر اماکن بود.

دهقانی ادامه داد: آتش‌نشانان در تمامی این حوادث با حضور به‌موقع در محل و انجام اقدامات تخصصی اطفای حریق، برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های دیگر و افزایش خسارات مالی اقدام کردند.

آسانسورها همچنان بیشترین سهم را در حوادث امداد و نجات دارند

وی با تأکید بر اینکه مأموریت آتش‌نشانان تنها به خاموش کردن آتش محدود نمی‌شود، گفت: در هفته گذشته ۸۰ مورد حادثه مختلف در حوزه امداد و نجات به ثبت رسید که بخشی از آن‌ها به حوادث محبوس‌شدگی و بخشی دیگر به سوانح ساختمانی و نجات افراد گرفتار اختصاص داشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با تشریح این حوادث افزود: ۳۲ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور، ۱۵ مورد محبوس‌شدگی در اتاق‌های بسته منازل و کارگاه‌های تجاری، ۱۴ مورد حادثه ساختمانی شامل گودبرداری، تخریب‌های غیراصولی و آوار، چهار مورد محبوس شدن افراد در خودرو، ۱۳ مورد زنده‌گیری حیوانات و پنج مورد نجات افراد گرفتار در کوهستان از جمله مأموریت‌های انجام‌شده در این بخش بود.

۱۳۵ گشت ایمنی برای شناسایی نقاط پرخطر شهر انجام شد

دهقانی با اشاره به سایر فعالیت‌های سازمان آتش‌نشانی در هفته گذشته خاطرنشان کرد: در کنار عملیات‌های امدادی و اطفای حریق، ۳۱ مورد تماس مرتبط با خدمات ایمنی پاسخ داده شد و ۱۳ مورد استقرار خودروهای عملیاتی در نقاط مختلف شهر با هدف افزایش آمادگی و سرعت واکنش نیروها انجام گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۳۵ مورد گشت ایمنی در سطح شهر برای شناسایی نقاط پرخطر و بررسی شرایط ایمنی انجام شد تا با شناسایی به‌موقع مخاطرات احتمالی، زمینه واکنش سریع‌تر و مؤثرتر نیروهای عملیاتی هنگام وقوع حوادث فراهم شود.

بازگشت ۷۳ شهروند به آغوش خانواده با تلاش آتش‌نشانان

رئیس اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان آتش‌نشانی اصفهان با اشاره به دستاورد انسانی این عملیات‌ها گفت: در جریان مأموریت‌های انجام‌شده طی هفته گذشته، ۷۳ نفر از شهروندان با حضور به‌موقع و تلاش نیروهای آتش‌نشانی از موقعیت‌های خطرناک و حوادث مختلف نجات پیدا کردند.

دهقانی تأکید کرد: نجات ۷۳ نفر و بازگشت آن‌ها به آغوش گرم خانواده‌هایشان، حاصل تلاش شبانه‌روزی آتش‌نشانانی است که با مسئولیت‌پذیری و آمادگی عملیاتی در شرایط مختلف برای حفظ جان شهروندان تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی نیازمند برنامه‌ریزی و آموزش مستمر است، اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی در تمام ساعات شبانه‌روز برای ارتقای توان تخصصی و آمادگی نیروهای خود برنامه‌ریزی می‌کند، چراکه در مأموریت آتش‌نشانان، حفظ جان انسان‌ها همواره در اولویت قرار دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان با تأکید بر نقش آموزش عمومی در کاهش حوادث گفت: در کنار تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان، افزایش آگاهی شهروندان نسبت به اصول ایمنی و ارتقای فرهنگ پیشگیری از حوادث در میان کودکان و بزرگسالان نیز اهمیت زیادی دارد و توجه به این موضوع می‌تواند از وقوع بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری کند.