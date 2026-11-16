مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جو منطقه پایدار بود و به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه، شرایط سکون جوی در استان حاکم شد.

وی افزود: از پیش از ظهر فردا موجی از آسمان استان عبور می‌کند که پیامد آن افزایش ابر در بیشتر مناطق خواهد بود؛ با این حال، بارش‌های ناشی از این سامانه عمدتاً نیمه شمالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه بارش‌ها قابل توجه نخواهد بود، تصریح کرد: در برخی مناطق رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع و قلل استان نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.

بهروزی ادامه داد: فعالیت این موج در فاصله بعدازظهر و عصر دوشنبه تا ساعات اولیه صبح سه‌شنبه خواهد بود و با توجه به وزش بادهای شمالی، هرچند با سرعت کم، انتظار می‌رود مقداری تهویه هوا صورت گیرد و کیفیت هوا به‌ویژه در مناطقی که امروز با کاهش کیفیت مواجه بودند، بهبود یابد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: امروز هوای نسبتاً گرمی در منطقه حاکم بود، اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل افزایش ابر، دمای هوا در طول روز کاهش می‌یابد؛ این کاهش در نیمه شمالی استان محسوس‌تر خواهد بود و به حدود ۶ تا ۷ درجه می‌رسد.