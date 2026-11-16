به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مارک کارنی نخست وزیر کانادا تاکید کرد که ممکن است این کشور در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا به سمت همکاری با چین در بخش صنایع خودرو برود.

وی قرار است طی روزهای آینده با رئیس جمهور چین در این کشور در خصوص موضوع همکاری های مذکور رایزنی کند.

کارنی گفت که مذاکره با آمریکا همچنان اولویت او است اما نتایج این مذاکرات ممکن است تعیین کند که آیا کانادا به دنبال گزینه های دیگر از جمله همکاری با شرکت های خودروسازی اروپایی، چینی یا ژاپنی خواهد رفت یا خیر.

وی طی روزهای گذشته گفته بود که هر توافق تجاری با آمریکا باید از صنایع خودروسازی در کاناد محافظت کند.