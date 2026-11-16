محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: بارش باران از بعدازظهر روز گذشته در مناطق مختلف گیلان آغاز شده و همچنان با شدت ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه فعالیت این سامانه از مناطق غربی استان آغاز شده است، افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در کیاشهر، بندرانزلی و رضوانشهر به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت‌شده تصریح کرد: خرجگیل تالش بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده و پس از آن تالش، لیسار، امامزاده اسحاق، حیران و پیلمبرا رضوانشهر از مناطق پربارش استان بوده‌اند.

دادرس ادامه داد: گیسوم، ماسال، روشنده رضوانشهر، آستارا، ازبرم سیاهکل، املش، فومن، لنگرود، اسب‌وونی تالش، چسلی ماسال، لشگان اشکورات و صومعه‌سرا نیز از دیگر مناطقی هستند که در این مدت بارندگی را تجربه کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی پنج‌روزه دریای خزر گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی دریایی، شرایط دریا از دوشنبه ۲۵ آبان تا عصر سه‌شنبه ۲۶ آبان برای تمامی فعالیت‌های دریایی نامناسب پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه ارتفاع موج در روز دوشنبه بین ۰.۳ تا ۱.۵ متر پیش‌بینی می‌شود، افزود: این میزان در روز سه‌شنبه به ۰.۵ تا ۲ متر و در روز چهارشنبه به ۰.۶ تا ۲ متر خواهد رسید.

دادرس اضافه کرد: ارتفاع موج در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز بین ۰.۵ تا یک متر پیش‌بینی شده و دمای آب دریای خزر طی این پنج روز بین ۱۷ تا ۲۰ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه‌های هواشناسی دریایی بیان کرد: شرایط ورود و خروج کشتی به بندر تا ظهر سه‌شنبه نامناسب است و عملیات لایروبی و یدک‌کشی نیز طی دوشنبه و سه‌شنبه شرایط مناسبی نخواهد داشت؛ هرچند چهارشنبه این فعالیت‌ها گاهی با احتیاط امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: شرایط تخلیه و بارگیری غلات به دلیل بارندگی طی دوشنبه و سه‌شنبه غالباً نامناسب پیش‌بینی شده است.

دادرس همچنین با اشاره به وضعیت فعالیت‌های صیادی گفت: شرایط صید پره از دوشنبه تا عصر سه‌شنبه نامناسب بوده و صید کیلکا نیز طی دوشنبه و سه‌شنبه شب نامناسب خواهد بود؛ چهارشنبه‌شب با احتیاط شرایط مناسب‌تری پیش‌بینی می‌شود، اما پنجشنبه‌شب در نواحی شرقی دریا شرایط نامناسب خواهد بود.