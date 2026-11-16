مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه به شهرستان گیلان‌غرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بیمارستان الزهرا این شهرستان مستقر می‌شود.

وی افزود: شهروندان و داوطلبان اهدای خون می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین خون مورد نیاز بیماران گفت: اهدای خون هدیه‌ای ارزشمند است که می‌تواند در نجات جان بیماران نیازمند نقش داشته باشد.

میرزاده از مردم نیک‌اندیش گیلان‌غرب دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های سیار انتقال خون با حضور در شهرستان‌های استان، زمینه دسترسی آسان‌تر داوطلبان به خدمات اهدای خون را فراهم می‌کنند.