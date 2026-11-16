به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح دوشنبه در نشست ستاد زن و خانواده استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش استانی «مقام زن و روز زهرا (س)» اظهار کرد: پیشنهاد ما تجمیع برنامه‌ها و طرح‌های مختلف در قالب یک همایش جامع و باشکوه با حضور بانوان موفق و اثرگذار استان است.

وی افزود: در این همایش از دختران دانش‌آموز موفق در المپیادها و مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی در سطوح استانی و کشوری، دانشجویان برتر، زنان کارآفرین و فعال در حوزه اشتغال‌زایی و همچنین مادران موفق تجلیل خواهد شد.

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای موفق در حوزه مادری و تربیت فرزند، بیان کرد: در میان مادران استان الگوهای ارزشمندی وجود دارند؛ از مادرانی که فرزندان نخبه، پزشک و برخوردار از افتخارات ملی تربیت کرده‌اند تا مادرانی که با وجود برخوردار نبودن از سواد رسمی، فرزندان موفق و اثرگذاری را به جامعه تحویل داده‌اند.

محمدی با بیان اینکه معرفی و تجلیل از این مادران می‌تواند آثار فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: باید با شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها، زمینه معرفی بانوان موفق و تقویت فرهنگ الگوسازی در جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری هدفمند این رویداد و پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: برای هر یک از گروه‌های هدف شامل کارآفرینان، دانش‌آموزان، دانشجویان و مادران موفق، سهمیه مشخصی در حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر پیش‌بینی می‌شود تا ضمن حفظ کیفیت برنامه، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برگزاری تجمیعی این برنامه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، زمینه بهره‌مندی بهتر از ظرفیت رسانه‌ها و انجام گفت‌وگوهای تخصصی صداوسیما با بانوان نخبه و موفق استان را فراهم می‌کند.

محمدی از انجام مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی و متولی برای شناسایی و معرفی بانوان برتر خبر داد و خواستار همکاری و مشارکت جدی دستگاه‌ها در اجرای این برنامه شد.

وی با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای مرتبط با زن و خانواده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در برنامه‌های گذشته نیز از زنان تلاشگر و موفق در حوزه‌های مختلف تجلیل شد و این رویکرد با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و معرفی الگوهای موفق دنبال شده است.

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در نخستین نشست ستاد زن و خانواده نیز مصوب شد دستگاه‌های اجرایی متناسب با مأموریت و حوزه فعالیت خود، برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده را با جدیت دنبال کرده و برای عملیاتی شدن آن‌ها اقدام کنند.