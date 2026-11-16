به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای توجه بیشتر به جایگاه زنان در تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها، رفع خلأها و اجرای اقدامات مؤثر و ماندگار در این حوزه است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و چهره‌های شاخص زنان استان در سطح ملی و بین‌المللی افزود: یکی از پیشنهادهای مهم، طراحی و نصب تندیس شهیده پوران قلی‌پور به‌عنوان شهیده شاخص استان در یکی از میادین پرتردد شهر یاسوج است که در صورت فراهم شدن مقدمات، همزمان با هفته زن از آن رونمایی خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معرفی این بانوی ایثارگر و شجاع می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت داشته باشد، گفت: خانواده شهدا و رشادت‌های زنان این سرزمین نباید به فراموشی سپرده شود و معرفی الگوهای شاخص به نسل جوان یک ضرورت فرهنگی است.

ضرورت احداث پارک جدید بانوان در یاسوج

محمدحسینی در ادامه به موضوع احداث پارک جدید بانوان در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت و پاسخگو نبودن فضاهای تفریحی و ورزشی موجود به مطالبات بانوان، احداث یک پارک مجهز و متناسب با نیازهای زنان در دستور پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: این موضوع در گفت‌وگو با دکتر بهرامی، نماینده مردم، مطرح شده و پیشنهاد می‌شود عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی پارک جدید بانوان در هفته بزرگداشت مقام زن انجام شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در توسعه فضاهای اختصاصی بانوان، بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های متولی برای ایجاد فضایی مناسب، ایمن و برخوردار از دسترسی مطلوب تأکید کرد.

معرفی زنان موفق در معابر پرتردد شهر

وی یکی دیگر از برنامه‌های پیشنهادی این هفته را معرفی زنان موفق ایرانی و نمایش مسیر پیشرفت و دستاوردهای آنان در معابر پرتردد شهری عنوان کرد و گفت: نسل جوان و نوجوان برای انتخاب مسیر آینده به الگوهای موفق و قابل دسترس نیاز دارد.

محمدحسینی تصریح کرد: معرفی زنان موفق در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی می‌تواند زمینه الگوبرداری صحیح را فراهم کند و این اقدام علاوه بر دختران، برای پسران جوان نیز اثرگذار خواهد بود.

تجلیل از برگزیدگان رویدادهای استانی جوانی جمعیت و زن و خانواده

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری چهارمین رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف توجه به افزایش و ارتقای کیفیت جمعیت برگزار می‌شود و طی آن از ۲۷ نفر از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، مدیران، تشکل‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، نخبگان، شرکت‌ها، فرمانداران، بانک‌ها، خانواده‌ها و مشاوران امور بانوان از جمله بخش‌های این رویداد هستند.

محمدحسینی همچنین از برگزاری نخستین رویداد استانی جایزه «زن و خانواده» خبر داد و گفت: در این رویداد از ۲۴ نفر از فعالان، مدیران، خیران و دستگاه‌های برتر در حوزه زن و خانواده تجلیل می‌شود.

اجرای طرح گفت‌وگوی خانواده‌محور مادران و دختران

وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط میان نسل‌ها، اجرای طرح گفت‌وگوی خانواده‌محور «مادران و دختران» را از دیگر برنامه‌های هفته زن برشمرد و گفت: این طرح با رویکردی متفاوت و به دور از قضاوت و نصیحت، زمینه گفت‌وگوی صمیمانه میان مادران، پدران و فرزندان نسل جدید را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این برنامه از ظرفیت تسهیل‌گران حرفه‌ای، مشاوران و روان‌شناسان خانواده استفاده می‌شود تا اعضای خانواده بتوانند نیازها، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کرده و به درک متقابل برسند.

وی بیان کرد: گفت‌وگوهای انجام‌شده در قالب فیلم مستند تهیه و با هدف آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر خواهد شد.

معرفی دختران آینده‌ساز استان

محمدحسینی از اجرای طرح «دختران آینده‌ساز» با هدف شناسایی و معرفی دختران توانمند و اثرگذار استان خبر داد و گفت: در این طرح دختران فعال در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی، هنری، قرآنی و ورزشی با همکاری دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، بنیاد نخبگان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی شناسایی می‌شوند.

وی افزود: برگزیدگان این طرح از طریق سیمای مرکز استان معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با طرح از توان تا درآمد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین طرح «از توان تا درآمد» را از برنامه‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای هفته زن عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و معرفی فرصت‌های شغلی و کارآفرینی زودبازده، کم‌هزینه و متناسب با نیاز بازار برای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از حمایت‌های صرف معیشتی به سمت توانمندسازی اقتصادی بانوان اظهار کرد: آشنایی زنان با ظرفیت‌های اشتغال و کسب‌وکار می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها را فراهم کند.

ترویج نشاط و سلامت جسمانی زنان

محمدحسینی در پایان از اجرای طرح «بانوی بانشاط و سالم، زندگی پویا» با محوریت دستگاه‌های متولی سلامت و ورزش خبر داد و گفت: ترویج ورزش‌های همگانی، افزایش تحرک بدنی و فرهنگ‌سازی برای ارتقای سلامت جسمانی زنان از اهداف اصلی این طرح است.

وی تأکید کرد: برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با آغاز اجرای این طرح‌ها دنبال می‌شود و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، نیازمند همکاری و مشارکت جدی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در استان است.