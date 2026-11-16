به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه اتوبوس در آبدانان در دقایق اولیه ۱۰ جان باخته داشت. تعدادی از مصدومان به بیمارستان دزفول منتقل شدند که حال برخی از آنهان وخیم گرارش شد. با فوت مصدومان بدحال، آمار جان باختگان سانحه افزایش یافته و به ۱۳ تن رسیده است. دو مصدوم دیروز و یک مصدوم امروز فوت کردند.

علیرضا خسروپناه در این مورد اظهار کرد: صبح امروز، دوشنبه، با فوت یکی از مصدومان ، تعداد فوتی‌های حادثه به ۱۳ تن رسید.

وی با بیان اینکه دیروز هم دو تن از مصدومان در بیمارستان بزرگ دزفول فوت کرده بودند، افزود: ۱۵ نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند که دو نفر آنان بعد از اقدامات درمانی مرخص شدند، تا امروز سه نفر فوت شدند و ۱۰ نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: در حال حاضر دو نفر از مصدومان شرایط بحرانی دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که یک نفر از مصدومان امروز برای جراحی قفسه سینه به بیمارستان امام خمینی اهواز اعزام می شود و هشت نفر دیگر از مصدومان وضعیت پایداری دارند و در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

زخمی‌های این حادثه برای درمان به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.