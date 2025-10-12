شناسایی ۹ هزار و ۹۸۰ زن نابارور در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی ظهر یکشنبه در نشست جمعیت کهگیلویه و بویراحمد از توزیع جهیزیه برای جوانان شهرستان‌های بویراحمد و گچساران با همت یک مؤسسه خیریه خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدام تا پایان پاییز سال جاری محقق شود.

تدوین سند توسعه حوزه خانواده

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به تدوین سند توسعه حوزه خانواده در استان، اظهار داشت: مقدمات این سند انجام شده اما برای تکمیل و اجرای آن، نیاز به تخصیص اعتبارات داریم و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: این سند دارای چشم‌انداز سه ساله است که در آن ضمن بررسی مسائل، مشکلات و وضعیت موجود، راهکارهایی برای رفع موانع و اصلاح مصالح ارائه می‌دهد.

برگزاری جایزه ملی جمعیت و رویداد زن و خانواده

محمدحسینی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جایزه ملی جمعیت در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: در این رویداد، در هفت شاخص مختلف از فعالان برتر حوزه جمعیت شامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خصوصی تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی همچنین از برگزاری رویداد استانی زن و خانواده با ۹ شاخص خبر داد و ابراز کرد: یکی از شاخص‌های مهم، عملکرد مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی است، میزان همکاری دستگاه‌ها به طور مستقیم به فعالیت و دغدغه‌مندی این مشاوران بستگی دارد.

تأکید بر نقش محوری زنان در خانواده و جامعه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرمایشات امامین و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر نقش بی‌بدیل زنان در تحولات بزرگ جامعه ایران، اظهار داشت: ما باید نقش خود را به عنوان یک مادر و همسر، در تحکیم بنیان خانواده دست کم نگیریم.

وی افزود: اگر مادر خانواده دچار مشکل شود یا نباشد، بنیان خانواده به شدت متزلزل می‌شود و این تأثیر با غیبت پدر بسیار متفاوت است. گرچه حضور هر دو برای خانواده ارزشمند است، اما اثرگذاری مادر کم‌نظیر است.

محمدحسینی در ادامه با اشاره به تهدیدات فضای مجازی، دوستان و جامعه برای فرزندان، تصریح کرد: این مادر است که می‌تواند با مطالعه، به‌روز بودن و درک شرایط جامعه و جهان، و همچنین شناخت خلقیات فرزند خود، راهکارهای اثرگذاری بر رفتار نوجوان خود بیابد و نقش مؤثری ایفا کند.

درخواست همکاری و اولویت‌دهی به مسائل زنان و خانواده

وی از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد با وجود حجم زیاد ابلاغیه‌ها و وظایف، نهایت تلاش خود را برای اولویت‌دهی به مسائل حوزه زنان و خانواده به کار گیرند.

مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ما خود نیز باید در این زمینه پیشگام باشیم، چرا که بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه در مسائل خانوادگی دارد و مادر خانواده محور اصلی رفع این مشکلات است.

لزوم برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات در دستگاه‌ها

وی با اشاره به بحث اعتبارات، از دستگاه‌های اجرایی خواست برای برنامه‌های حوزه زنان و خانواده، از محل اعتبارات خود، بودجه‌ای اختصاص دهند.

محمد حسینی اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها اعتبارات فرهنگی و حتی اعتبارات خاصی در حوزه‌هایی مانند ورزش دارند؛ سوال اینجاست که چرا نباید بخشی از این اعتبارات به حوزه حیاتی "جمعیت و خانواده" اختصاص یابد؟ این امر مستلزم آن است که مشاوران امور بانوان و مدیران دستگاه‌ها، بر اعتبارات حوزه تحت مدیریت خود تسلط کافی داشته باشند و بتوانند بخشی از آن را به این امر مهم هدایت کنند.

برگزاری رویدادهای شش‌ماهه و ارزیابی عملکرد

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ارزیابی شش‌ماهه در حوزه زنان و خانواده خبر داد و گفت: این رویدادها به منظور آشنایی بیشتر دستگاه‌ها با شاخص‌ها و شناسایی فعالان این عرصه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌ها توسط مشاوران امور بانوان ارزیابی می‌شود و طبیعی است که اگر مشاوری همکاری لازم را با مدیریت دستگاه نداشته باشد، این موضوع در ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاه‌های برتر تأثیر منفی خواهد گذاشت.

آگاهی‌بخشی درباره سرطان سینه و پوکی استخوان

محمدحسینی با اشاره به برنامه‌های آگاهی‌بخشی درباره دو بیماری شایع زنان، یعنی سرطان پستان و پوکی استخوان، از هماهنگی‌های انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و از تمامی دستگاه‌ها خواست تا در برگزاری برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها و حتی مسابقات در این زمینه، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و استفاده از اساتید مجرب، مشارکت فعالانه داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: با آگاهی‌بخشی گسترده در سطح استان و شهرستان‌ها، شاهد کاهش میزان شیوع این بیماری‌ها در میان زنان استان باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با ارائه آمار و تحلیلی از وضعیت استان، بر لزوم همگرایی تمامی دستگاه‌ها برای حل چالش‌های این حوزه تأکید کرد و با اشاره به آمارهای شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: دو هزار و ۷۸۰ ازدواج در این بازه زمانی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به موضوع طلاق پرداخت و افزود: متأسفانه در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۳ درصدی نرخ طلاق در استان بوده‌ایم. وی تصریح کرد: شهرستان بویراحمد بیشترین آمار ازدواج و طلاق را در استان به خود اختصاص داده است.

پایش و حمایت از زوج‌های نابارور

محمدحسینی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه ناباروری، آمار قابل توجهی را ارائه داد: ۹۹۸۰ زوج نابارور در استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۴۳۴۰ زوج به مراکز درمانی مراجعه کردند و تاکنون ۷۸ مورد زایمان موفق از این طریق ثبت شده که ۳۰ مورد نیز در بیمارستان تخصصی ناباروری " بی‌بی حکیمه" در دست پیگیری است.

وی مهم‌ترین مطالبات مردم استان در حوزه جمعیت و خانواده را معطوف به اجرای کامل مواد قانونی مربوط به شاغلین و کانون حمایت از خانواده دانست و به طور خاص به ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این مطالبات، نیاز به همراهی و همکاری جدی تمام دستگاه‌های اجرایی داریم.

چالش‌های پیش‌رو و پیشنهاد راهبردی

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به مشکلات موجود، از فشار مالی بر بانک‌های عامل و کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش‌های اجتماعی، به ویژه در شهرستان چرام، به عنوان موانع اصلی نام برد.

وی عنوان کرد: از آنجایی که سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی در استان حضور دارند، پیشنهاد می‌شود این مؤسسات از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود، در قالب حمایت از برنامه‌های افزایش جمعیت و تحکیم خانواده، ورود پیدا کنند. این مشارکت می‌تواند در قالب حمایت از زوج‌های جوان، پروژه‌های آموزشی و مشاوره‌ای باشد.