بیش از ۱۱ نان محلی ارزشمند در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمد حسینی صبح چهارشنبه در دومین رویداد ۲۴ ساعته رسانه ای طنین کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در حوزه امور زنان و خانواده پژوهشی انجام شده که نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۱ نوع نان محلی ارزشمند و مغذی دارد.

وی افزود: این نان‌ها نه سرخ‌کردنی هستند و نه دارای افزودنی‌های غیرمجاز مانند قند و روغن اضافی، بلکه برخی از آن‌ها دارای ترکیباتی هستند که حتی می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک ماده مفید دارویی یاد کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بسیاری از مردم شاید بتوانند تنها دو یا سه نوع از نان‌های محلی استان را نام ببرند، در حالی که تنوع این نان‌ها بسیار بیشتر است و نیاز به معرفی و بررسی دقیق دارد.

فرصتی برای اشتغال و ثروت‌آفرینی

وی تاکید کرد: این ظرفیت باید هم به‌عنوان یک فرصت اقتصادی و اشتغال‌زا و هم به‌عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس مورد توجه قرار گیرد.

محمد حسینی ادامه داد: هنر پخت این نان‌ها دستاورد زنان استان است و می‌توان با معرفی آن به کشور و حتی جهان، زمینه اشتغال و درآمدزایی جوانان را فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت تحکیم بنیان خانواده گفت: در این حوزه مسائل و مشکلات متعددی وجود دارد، اما ظرفیت‌های خوبی نیز در استان دیده می‌شود که باید مورد مطالعه قرار گرفته و در قالب‌های مختلف به جامعه ارائه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد ارتقای مشارکت زنان در مجامع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: جامعه متشکل از زن و مرد است و تصمیم‌گیری‌ها باید تلفیقی از نگاه مردانه و زنانه باشد.

وی تصریح کرد: صرفاً نگاه مردانه نمی‌تواند همه مشکلات جامعه را حل کند و حضور فعال زنان در شوراهای شهر و روستا ضروری است.

محمدحسینی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای روستا خاطرنشان کرد: از همه فعالان و رسانه‌ها درخواست داریم برای افزایش مشارکت زنان در این انتخابات تلاش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی مناسب، شاهد افزایش حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری استان باشیم.