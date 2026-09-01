به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی صبح سه شنبه در نشست مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد با موضوع «نقش زن در خدمترسانی» اظهار کرد: نگاه به نقش زنان باید از مفهوم کلاسیک خدمت فراتر برود و ظرفیت بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: گاهی در نگاه بخشی از جامعه، نقش زنان همچنان به مسئولیتهای خانوادگی و تربیتی محدود میشود، در حالی که زنان بهعنوان ظرفیتهایی قدرتمند در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور دارند و در حوزههای مختلف مسئولیت خدمترسانی و نقشآفرینی اجتماعی را بر عهده گرفتهاند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش اقتصادی زنان تصریح کرد: زنان همواره در حوزه تولید و اقتصاد خانواده نقش داشتهاند و در کنار این نقش، بهعنوان مادر، مربی و معلم فرزندان خود نیز مسئولیت مهمی بر عهده داشتهاند.
محمدحسینی ادامه داد: نقش زنان در خانواده نیز محدود به یک عنوان نیست و بانوان متناسب با شرایط و اعضای خانواده، نقشهای مختلفی از جمله مادری، خواهری و همسری را ایفا میکنند و این نقشها در کنار حضور اجتماعی آنان معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به مشارکت زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: بررسی روند تحولات کشور نشان میدهد زنان هیچگاه خود را به فضای خانه و نقشهای سنتی محدود نکردهاند و در مقاطع مختلف تاریخی، سیاسی و اجتماعی حضور حداکثری و در بسیاری موارد حضور اثرگذار داشتهاند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: حضور زنان در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، انتخابات و همچنین حوادث و شرایط دشوار اخیر کشور نشان داده است که بانوان صرفاً برای ثبت یک حضور نمادین وارد میدان نمیشوند، بلکه با مسئولیتپذیری و نگاه مادرانه و اثرگذار در تحولات جامعه مشارکت میکنند.
محمدحسینی تأکید کرد: برای شناخت کامل نقش زنان در جامعه نمیتوان به یک یا دو حوزه اکتفا کرد، چراکه خدمات و نقشآفرینی بانوان در جامعه ابعاد گستردهای دارد و هر یک از این ابعاد نیازمند بررسی و توجه تخصصی است.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت علمی و مدیریتی مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: برگزاری چنین نشستهایی فرصتی برای تبادل تجربه، یادگیری و انتقال آموختههاست و مباحث مطرحشده نباید صرفاً در چارچوب جلسه باقی بماند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از برگزاری این نشستها باید تبدیل آموختهها به اقدام و انتقال آن به جامعه باشد تا مشاوران امور زنان بتوانند نقش مؤثرتری در انعکاس مطالبات، ظرفیتسازی و خدمترسانی به جامعه ایفا کنند.
نظر شما