به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شریعت‌پناهی، امام جمعه چهارباغ، در نشست تخصصی مدیران ادارات و کارگروه‌های بانوان و خانواده شهرستان چهارباغ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت طلاب توانمند در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، حمایت از بانوان و ایجاد مرکز مشاوره برای رسیدگی به مسائل خانواده‌ها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: باید از ظرفیت طلاب تلاشگر و توانمند در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر استفاده شود.

وی همچنین تشویق و حمایت از کسبه و بانوان محجبه و توجه به ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های اجتماعی را ضروری دانست.

امام جمعه چهارباغ با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و نیازهای خانواده‌ها، ایجاد مرکز مشاوره در شهرستان را برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و رسیدگی به مشکلات خانواده‌ها مورد تأکید قرار داد.