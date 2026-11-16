به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و سالروز شهادت غلامرضا بامدی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو اظهار کرد: مرور زندگی شهدا نشان می‌دهد که آنان در کنار حضور در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور، از ویژگی‌های برجسته‌ای برخوردار بودند که می‌تواند الگویی برای نسل جوان و دانشجوی امروز باشد.

وی با بیان اینکه سه ویژگی در سیره بسیاری از شهدای دانشجو به چشم می‌خورد، افزود: نخستین ویژگی این شهدا، توجه جدی به تحصیل و علم‌آموزی بود و دانشجویان شهید در کنار فعالیت‌های اعتقادی و اجتماعی، درس و دانش‌اندوزی را نیز دنبال می‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اینکه علم‌آموزی از انتظارات مهم از نسل دانشجو است، عنوان کرد: دانشجویان باید در عرصه علمی تلاش کنند و با ارتقای سطح دانش خود، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.

پورذهبی دومین شاخصه شهدای دانشجو را تعهد و مسئولیت‌پذیری نسبت به مکتب و سرزمین خود دانست و ادامه داد: بسیاری از جوانانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، با آغاز جنگ تحمیلی به ایران بازگشتند و برای دفاع از وطن در جبهه‌ها حضور یافتند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از شهدایی که تحصیل در کشورهای خارجی را رها کردند و به جبهه‌های دفاع از کشور پیوستند، بیان کرد: این روحیه نشان می‌دهد که علاقه به وطن و پایبندی به ارزش‌ها، در رفتار و انتخاب‌های آنان جایگاه ویژه‌ای داشته است.

خودسازی و تهذیب نفس؛ سومین ویژگی شهدای دانشجو

نماینده ولی‌فقیه در کردستان سومین ویژگی برجسته شهدای دانشجو را توجه به خودسازی و تهذیب نفس عنوان کرد و گفت: این شهدا افرادی مؤمن و متدین بودند که فعالیت‌های علمی، عبادی و حتی حضورشان در میدان دفاع از کشور را در چارچوب معنویت و اخلاق دنبال می‌کردند.

پورذهبی با اشاره به اینکه این سه ویژگی محدود به قشر دانشجو نیست و همه افراد به آن نیاز دارند، خاطرنشان کرد: علم‌آموزی، تعهد نسبت به مکتب و کشور و تلاش برای اصلاح نفس، سه شاخصه‌ای است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند این ویژگی‌ها را در وجود همه افراد تقویت کند تا نسل جوان نیز با تأسی از سیره شهدا، در مسیر پیشرفت علمی، مسئولیت‌پذیری و تعالی معنوی حرکت کند.