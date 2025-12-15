به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای دانشآموز و فرهنگیان شهید سنندج با اشاره به خاطرات خود از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: افتخار داشتم در زمان جنگ معلم برخی از دانشآموزانی باشم که بعدها به شهادت رسیدند و فضای آن روزها برای ما سرشار از ایثار و معنویت بود.
وی با بیان اینکه درسالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ همزمان با عملیاتهای والفجر ۸ و کربلای ۵ شاهد اعزام و شهادت دانشآموزان بوده است، افزود: گاهی سر کلاس درس متوجه میشدیم دانشآموزی حضور ندارد و پس از مدتی خبر شهادتش را در مراسم تشییع پیکر او در مدرسه میشنیدیم؛ برخی از این شهدا حتی پیکرشان نیز بازنگشت.
شهدای دانشآموز و دانشجو راه ایثار را پیش گرفتند
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به ویژگیهای بارز شهدای دانشآموز و دانشجو تصریح کرد: این شهدا سه کار بزرگ انجام دادند؛ نخست از خودگذشتگی، چرا که میتوانستند به تحصیل و زندگی عادی بپردازند اما راه ایثار را انتخاب کردند.
وی دومین ویژگی شهدای دانشآموز را الگو بودن دانست و گفت: امروز میتوان از سیره و منش این شهدا پیروی کرد.
وی تصریح کرد: مطالعه وصیتنامههای دانشآموزان شهید نشان میدهد که آنان با وجود سن کم، از معرفت، اخلاق و بینش عمیقی برخوردار بودند.
پورذهبی سومین ویژگی شهدای دانشآموز را «تبیین حقیقت» عنوان کرد و افزود: اگر قرار باشد دهها کتاب نوشته شود، یک شهید با عمل و رفتار خود همه آن مفاهیم را بیان میکند. شهدای ما با شهادت خود انقلاب، دین و معرفت را تبیین کردند.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این اجلاسیه، از خداوند متعال خواست تا همگان را قدردان خون شهدا قرار دهد و توفیق پیروی از راه آنان را نصیب جامعه اسلامی کند.
نظر شما