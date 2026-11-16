به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز اکبری گفت: در نظام نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، باید میان محصول اصلی و مواد مورد استفاده برای اتصال یا تثبیت آن تفکیک قائل شد. برای مثال، سازمان غذا و دارو چسب مورد استفاده در مژه و ناخن مصنوعی را در چارچوب ضوابط مربوط بررسی و مجوز آن را صادر می‌کند؛ این مجوز به معنای تأیید یا صدور مجوز برای خود مژه یا ناخن مصنوعی نیست.

وی افزود: در ارزیابی چسب‌های آرایشی، شناسایی ترکیبات، بررسی کیفیت و خلوص مواد اولیه، پایداری فرمولاسیون و احتمال بروز تحریک یا واکنش‌های حساسیتی اهمیت دارد. این موضوع درباره چسب مژه مصنوعی حساسیت بیشتری دارد؛ زیرا استفاده از آن در مجاورت چشم و پلک، احتمال مواجهه با ترکیبات تحریک‌کننده را افزایش می‌دهد.

اکبری با اشاره به ضرورت تناسب مواد اولیه با کاربرد نهایی محصول تصریح کرد: چسب‌های صنعتی و عمومی، از جمله چسب چوب، به دلیل تفاوت در فرمولاسیون و الزامات ایمنی، لزوماً برای کاربردهای آرایشی مناسب نیستند. بنابراین، استفاده از چنین موادی در تولید چسب‌های آرایشی بدون بررسی ترکیبات و ارزیابی ایمنی فرآورده نهایی، قابل پذیرش نیست.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به مصرف‌کنندگان توصیه کرد هنگام خرید این محصولات، اصالت فرآورده، مشخصات تولیدکننده، شماره مجوز، تاریخ انقضا و دستورالعمل مصرف را بررسی کنند و از خرید محصولات فاقد مشخصات معتبر یا دارای ترکیبات نامشخص بپرهیزند.

وی ادامه داد: چسب مژه باید صرفاً مطابق دستورالعمل تولیدکننده و با رعایت فاصله ایمن از سطح چشم استفاده شود و نباید با سطح چشم یا داخل پلک تماس پیدا کند. همچنین استفاده مشترک از ابزارهای آرایشی و مصرف فرآورده‌های تاریخ‌گذشته می‌تواند احتمال بروز مشکلات بهداشتی را افزایش دهد.

اکبری تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند قرمزی، خارش، سوزش یا تورم پس از مصرف این محصولات، استفاده از فرآورده باید متوقف شود. در صورت تماس چسب با چشم، شستشوی فوری با آب تمیز و ولرم و ارزیابی پزشکی ضروری است؛ به‌ویژه اگر درد، اختلال بینایی یا تحریک چشم ادامه داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سواد سلامت مصرف‌کنندگان، شناخت تفاوت میان مجوز اجزای مختلف محصولات و توجه به الزامات ایمنی در کنار انتخاب آگاهانه فرآورده‌های آرایشی، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض احتمالی و حفظ سلامت عمومی دارد.