به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دنیل نوبوا رئیس جمهور اکوادور وجود پایگاه نظامی آمریکا در این کشور را رد کرد. این موضع گیری رئیس جمهور اکوادور بعد از انتشار یک گزارش از سوی خبرگزاری فرانسه مبنی بر استقرار غیر عادی هواپیماها و تجهیزات آمریکایی در یکی از سایت های این کشور مطرح شد.

این در حالی است که کمتر از یک سال قبل مردم اکوادور در یک همه پرسی سراسری مخالفت خود را با ایجاد پایگاه های نظامی خارجی در کشورشان اعلام کردند.

رئیس جمهور اکوادور اضافه کرد که نظامیان آمریکایی در این سایت در چارچوب همکاری های دو جانبه و برای انجام فعالیت های موقت حضور دارند. این یک پایگاه آمریکایی نیست بلکه پایگاه اکوادور است.

خبرگزاری فرانسه پیشتر از انجام ۲۰ پرواز نظامی آمریکایی در این پایگاه خبر داده بود.