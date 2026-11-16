به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «یانا لانتراتوا» کمیسر حقوق بشر روسیه گفت که پیوسته با همتای اوکراینی خود در ارتباط است و دو طرف درحال آماده کردن شرایط برای تبادل گسترده اسرا هستند.

دیمیترو لوبینتس، کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین نیز روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال مبادله اسرا، با لانتراتوا تماس گرفته و درباره سازوکار اجرای این توافق گفت‌وگو کرده است.

لوبینتس گفت طرف روسی مشارکت دست‌کم یک‌هزار نفر در این مبادله را تأیید کرده است.

این مبادله در پی مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) مطرح شده است. ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیأت مذاکره‌کننده روسیه، پس از این گفت‌وگوها از توافق اصولی دو طرف برای انجام یک مبادله گسترده اسرا خبر داد و اعلام کرد جزئیات آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

الکساندر زورین از مقام‌های ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز گفته است این مبادله می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مبادلات اسرا از زمان آغاز جنگ اوکراین باشد و احتمال دارد طی دو تا سه هفته آینده انجام شود.

روسیه و اوکراین با وجود ادامه جنگ، تاکنون چندین دور مبادله اسرا با میانجی‌گری کشورهایی از جمله امارات متحده عربی انجام داده‌اند. آخرین مبادله بزرگ پیش از توافق جدید در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) انجام شد که طی آن هر طرف ۲۷۰ اسیر را به طرف مقابل تحویل داد.