به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی آکسیونوف» رئیس جمهور کریمه اعلام کرد محدودیت تردد در پل کریمه احتمالاً تا ظهر ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

تردد خودروها بر روی پل کریمه که شبه‌جزیره کریمه را از طریق تنگه کرچ به خاک اصلی روسیه متصل می‌کند پس از حملات اوکراین متوقف شد.

رئیس جمهور کریمه، حمله به پل اصلی این منطقه را تأیید کرد و گفت محدودیت تردد احتمالاً تا حوالی ظهر ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تردد در این مسیر از ساعات شب گذشته نیز متوقف شده بود. مقام‌های محلی تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارت احتمالی به پل یا تلفات ناشی از حمله اعلام نکرده‌اند.

پل کریمه که با نام پل کرچ نیز شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۸ افتتاح شد و یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان روسیه و شبه‌جزیره کریمه است. این پل پیش‌تر نیز در اکتبر ۲۰۲۲، ژوئیه ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۵ هدف حملات قرار گرفته بود.