به گزارش خبرگزاری مهر، «مارگوس تساهکنا» وزیر امور خارجه استونی در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو با اشاره به دشواری فزاینده دستیابی به توافق درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، اعلام کرد اعمال نفوذ گسترده برخی قدرت‌های بزرگ در روند تصمیم‌گیری، تصویب محدودیت‌های تازه را با مانع روبه‌رو کرده است.

تساهکنا پیش‌تر نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس درباره دشواری دستیابی به اجماع بر سر بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا، گفته بود همواره چند کشور مانع توافق می‌شوند.

اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به اجماع کشورهای عضو نیاز دارد. این الزام به هر یک از اعضا امکان می‌دهد با مخالفت خود مانع تصویب بسته‌های تحریمی شود؛ موضوعی که بارها روند تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های مسکو را با دشواری مواجه کرده است.