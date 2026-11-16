به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، کمیسیون اروپا قصد دارد وامی به ارزش ۴۵ میلیارد یورو را با پشتوانه بودجه مشترک اتحادیه اروپا برای تأمین مالی اوکراین پیشنهاد دهد.

بر اساس این گزارش، قرار است این طرح ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه شود. کمیسیون اروپا با این اقدام می‌خواهد کمک‌های مالی به اوکراین را به بودجه هفت‌ساله آینده اتحادیه اروپا پیوند بزند تا از تأمین این منابع در برابر وتوی احتمالی کشورهای عضو در آینده محافظت کند.

یکی از منابع آگاه در این‌باره گفت این اقدام سطح تعهدات را افزایش می‌دهد، اما باعث شده است امکان پیشبرد هم‌زمان این موضوع و مذاکرات مربوط به بودجه وجود نداشته باشد.

با این حال، شماری از کشورها از جمله جمهوری چک با این طرح مخالف هستند. آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک در نامه‌ای به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا تأکید کرد که توافق درباره تأمین مالی آینده اوکراین نباید پیش‌شرط تصویب بودجه بعدی اتحادیه اروپا باشد.

فایننشال تایمز پیش‌تر گزارش داده بود فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در نامه‌ای به کوستا تهدید کرده است در صورتی که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ارائه کمک مالی به اوکراین متعهد نشوند با تصویب بودجه هفت‌ساله این اتحادیه مخالفت خواهد کرد.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست ۱۵ و ۱۶ اکتبر (۲۳ و ۲۴ مهر) نتوانستند درباره بودجه سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ به توافق برسند. قرار است آنها در نشست فوق‌العاده‌ای که برای روزهای ۲۶ و ۲۷ نوامبر (۵ و ۶ آذر) برنامه‌ریزی شده است، بار دیگر برای دستیابی به توافق تلاش کنند.