به گزارش خبرنگار مهر، علی اسکندری در نشست خبری که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، با تشریح فعالیت‌ها، برنامه‌های راهبردی و ظرفیت‌های انتشاراتی مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از سه برند انتشاراتی فعال و سابقه بیش از چهار دهه فعالیت در صنعت نشر کشور، تلاش می‌کند ضمن شناسایی نیازهای فکری و فرهنگی جامعه، آثار علمی و دینی را با رویکردی مخاطب‌محور در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: فلسفه شکل‌گیری این مجموعه بر دو ضرورت اساسی استوار بوده که نخستین آن فراهم کردن زمینه دسترسی عمومی به سرمایه‌های معرفتی و محتوای ارزشمند حوزه‌های علمی و دینی و دومین آن ترویج و گسترش اندیشه اسلامی و ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی است.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: بررسی وضعیت تولید و عرضه محتوای دینی نشان می‌دهد که در کنار ضرورت تولید آثار فاخر، موضوع دسترس‌پذیری و میزان تأثیرگذاری آن‌ها نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه صرف تولید محتوا بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب و چگونگی بهره‌مندی جامعه از آن، نمی‌تواند اهداف مورد انتظار در عرصه نشر را محقق کند.

اسکندری با تبیین جایگاه این مجموعه در زنجیره تولید و عرضه دانش تصریح کرد: مرکز نشر خود را حلقه واسط میان تولیدکنندگان دانش و فرهنگ با مخاطبان می‌داند و در این مسیر، محدودیتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی قائل نیست، به این معنا که آثار می‌توانند حاصل فعالیت‌های علمی و پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی یا تولیدات سایر مراکز دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی کشور باشند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در فعالیت‌های انتشاراتی گفت: اعتماد، امانتداری، صداقت، عدالت و احترام به حقوق فکری صاحبان آثار از مهم‌ترین ارزش‌هایی است که در فعالیت‌های این مرکز مورد توجه قرار دارد و چشم‌انداز مجموعه نیز پیشگامی و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه نشر علوم اسلامی و انسانی است.

مخاطب‌محوری را در تولید و عرضه آثار تقویت می‌کنیم

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تشریح رویکردهای جدید این مجموعه در حوزه انتشار کتاب بیان کرد: مخاطب‌مداری و شناخت ذائقه مطالعاتی جامعه از مهم‌ترین محورهایی است که در دوره جدید مورد تأکید قرار گرفته و بر همین اساس، تغییراتی در فرآیند بررسی، تصویب و تولید آثار ایجاد شده است تا محصولات انتشاراتی با نیازها و علایق مخاطبان تناسب بیشتری داشته باشند.

اسکندری افزود: در این رویکرد، تنها محتوای علمی و غنای پژوهشی اثر ملاک نیست، بلکه نحوه ارائه، قالب انتشار و میزان استقبال مخاطبان نیز اهمیت دارد و تلاش می‌کنیم آثار با ساختار و شیوه‌هایی عرضه شوند که امکان بهره‌مندی گروه‌های مختلف جامعه از آن‌ها افزایش یابد.

وی مسئله‌محوری و نیازمحوری را از دیگر سیاست‌های محوری مرکز نشر دانست و اظهار کرد: یک ناشر نمی‌تواند بدون توجه به تحولات محیط پیرامونی و مسائل جاری جامعه، صرفاً به انتشار آثاری در چارچوب فعالیت‌های معمول خود بسنده کند، بلکه باید مسائل واقعی جامعه را شناسایی کرده و متناسب با آن‌ها به تولید و عرضه محتوا بپردازد.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت نشر گفت: دانش‌بنیان بودن و فناوری‌محوری باید در هر دو بخش فرآیند تولید و محتوای ارائه‌شده مورد توجه قرار گیرد و ناشران برای حفظ ارتباط خود با مخاطبان ناگزیر از حرکت به سمت شیوه‌های جدید انتشار هستند.

اسکندری تجربه‌محوری، یادگیرندگی، آینده‌نگری و کیفیت‌گرایی را از دیگر رویکردهای این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: برخورداری از سابقه طولانی در صنعت نشر، ظرفیت ارزشمندی برای بهره‌گیری از تجربیات گذشته فراهم کرده است، اما در کنار آن باید از دستاوردهای سایر فعالان این عرصه نیز استفاده کنیم و با پرهیز از تکرار مسیرهای طی‌شده، زمینه ارتقای عملکرد مجموعه را فراهم آوریم.

نشر چندرسانه‌ای را متناسب با ذائقه نسل جدید توسعه می‌دهیم

وی با اشاره به تغییر الگوهای مطالعه در میان نسل جوان و نوجوان خاطرنشان کرد: امروز نمی‌توان انتظار داشت همه مخاطبان به شیوه‌های سنتی مطالعه و خواندن کتاب‌های حجیم و تخصصی گرایش داشته باشند، ازاین‌رو حرکت به سمت تولید محصولات چندرسانه‌ای، کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی از ضرورت‌های فعالیت در صنعت نشر به شمار می‌رود.

اسکندری ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های این حوزه از گذشته در مجموعه آغاز شده، اما برنامه ما توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تنوع محصولات دیجیتال است تا مخاطبان بتوانند متناسب با شرایط و سلیقه خود از قالب‌های مختلف محتوایی استفاده کنند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه کیفیت نباید تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید قرار گیرد، گفت: گرانی کاغذ، هزینه‌های آماده‌سازی و سایر مشکلات اقتصادی صنعت نشر، شرایط دشواری را برای ناشران ایجاد کرده است، با این حال تلاش می‌کنیم استانداردهای کیفی آثار را حفظ کنیم و هزینه‌های موجود موجب کاهش کیفیت محتوا یا نحوه ارائه کتاب‌ها نشود.

وی در ادامه به راهبردهای اجرایی مرکز نشر اشاره کرد و افزود: شناسایی فعال، حمایت و عرضه به‌موقع آثار فاخر، مسئله‌محور و دارای اولویت فرهنگی، توسعه شبکه نخبگان حوزه نشر، شناسایی و برندسازی استعدادهای نویسندگی و پژوهشی و گسترش همکاری با فعالان این عرصه از جمله راهبردهای اصلی مجموعه است.

اسکندری توسعه زیرساخت‌ها، محصولات و الگوهای کسب‌وکار با تأکید بر ظرفیت‌های دیجیتال و چندرسانه‌ای را از دیگر برنامه‌های این مرکز دانست و اظهار کرد: بازطراحی و تقویت برندهای انتشاراتی موجود و ایجاد برندهای جدید در کنار گسترش حضور هدفمند در بازار نشر، از جمله اقداماتی است که برای افزایش توان رقابتی مجموعه دنبال می‌شود.

سه برند انتشاراتی در مجموعه فعالیت می‌کنند

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با معرفی ظرفیت‌های انتشاراتی این مجموعه گفت: در حال حاضر سه برند اصلی در ساختار مرکز نشر فعالیت دارند که بوستان کتاب، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نشر دانشگاه باقرالعلوم(ع) از جمله آن‌ها هستند.

وی با اشاره به سابقه و جایگاه بوستان کتاب در صنعت نشر کشور اظهار کرد: این انتشارات از سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمره ناشران باسابقه و پرافتخار کشور قرار دارد، به‌گونه‌ای که تاکنون حدود چهار هزار عنوان کتاب چاپ نخست در این مجموعه منتشر شده و با احتساب تجدیدچاپ‌ها، شمار عناوین آثار آن به نزدیک ۱۰ هزار عنوان رسیده است.

اسکندری افزود: مجموع شمارگان کتاب‌های منتشرشده در برند بوستان کتاب تاکنون حدود ۲۰ میلیون نسخه بوده و این مجموعه در طول فعالیت خود توانسته است جایگاه قابل توجهی در حوزه انتشار آثار دینی، علمی و فرهنگی به دست آورد.

وی درباره فعالیت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز بیان کرد: این برند با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی و پژوهشی، تاکنون حدود یک هزار عنوان کتاب چاپ نخست منتشر کرده و شمار عناوین آثار آن با احتساب تجدیدچاپ‌ها به حدود یک هزار و ۳۰۰ عنوان رسیده است.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: برند انتشاراتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) نیز با عنوان نشر اندیشه فعالیت می‌کند و از سال ۱۳۹۶ وارد عرصه نشر شده است، این مجموعه در کنار دو برند دیگر، بخشی از ظرفیت علمی و پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی را در قالب کتاب در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

اسکندری با جمع‌بندی عملکرد انتشاراتی این مجموعه خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از پنج هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب چاپ نخست در سه برند مرکز نشر منتشر شده و شمار عناوین کتاب‌ها با احتساب تجدیدچاپ‌ها به حدود ۱۲ هزار عنوان می‌رسد، همچنین مجموع شمارگان آثار منتشرشده در این مجموعه حدود ۲۱ میلیون نسخه است و در یک سال گذشته نیز نزدیک به ۲۰۰ عنوان کتاب چاپ نخست به مخاطبان عرضه شده است.

آثار را در ۱۶ موضوع اصلی ساماندهی کرده‌ایم

وی با تشریح گستره موضوعی تولیدات مرکز نشر اظهار کرد: آثار منتشرشده در این مجموعه در قالب حدود ۱۶ موضوع اصلی و ۵۳ زیرموضوع دسته‌بندی می‌شوند و برنامه‌ریزی برای تولید و انتشار کتاب‌ها بر اساس این تقسیم‌بندی و با توجه به اولویت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: فقه و حقوق، کلام و عقاید، فلسفه و عرفان، اخلاق و علوم تربیتی، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، ادبیات و هنر از جمله محورهای اصلی فعالیت انتشاراتی این مجموعه هستند و در هر یک از این حوزه‌ها آثار تخصصی و عمومی متناسب با نیاز مخاطبان تولید و منتشر می‌شود.

اسکندری با اشاره به شیوه‌های دسترسی مخاطبان به کتاب‌های این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر سه مسیر اصلی برای عرضه آثار پیش‌بینی شده که شامل فروشگاه‌های فیزیکی، فروش اینترنتی و بستر کتابخوان الکترونیک است و هر یک از این بخش‌ها نقش مکملی در توسعه دسترسی علاقه‌مندان به کتاب دارند.

وی با بیان اینکه پنج فروشگاه بزرگ در سطح کشور در اختیار این مجموعه قرار دارد، تصریح کرد: در فروشگاه‌های بوستان کتاب، بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب از آثار بیش از ۵۰۰ ناشر عرضه می‌شود و تنوع موضوعی این محصولات به‌گونه‌ای است که هم مخاطبان تخصصی و هم علاقه‌مندان عمومی کتاب بتوانند آثار مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: دو فروشگاه از این مجموعه در شهر قم فعالیت دارند که یکی فروشگاه مرکزی واقع در چهارراه شهدا و دیگری فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان در خیابان ارم است، همچنین در تهران، خیابان فلسطین و وصال، در مشهد، چهارراه خسروی و در اصفهان، خیابان حافظ از دیگر محل‌های استقرار فروشگاه‌های این مجموعه به شمار می‌روند.

اسکندری با معرفی ظرفیت‌های فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان در قم گفت: این مجموعه علاوه بر عرضه کتاب‌های متنوع برای گروه سنی کودک و نوجوان، محصولات دیگری همچون بازی‌های فکری، اسباب‌بازی و نوشت‌افزار را نیز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و تلاش شده است فضایی مناسب برای تأمین نیازهای مطالعاتی و فرهنگی این گروه سنی فراهم شود.

زیرساخت کتابخوان پژوهان را بازطراحی کرده‌ایم

وی فروش اینترنتی را دومین مسیر دسترسی مخاطبان به آثار مرکز نشر عنوان کرد و افزود: از طریق پایگاه اینترنتی بوستان کتاب، امکان مشاهده و خرید آثار موجود در فروشگاه‌ها فراهم شده و علاقه‌مندان در سراسر کشور می‌توانند سفارش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت و کتاب‌های مورد نظر را با تخفیف و از طریق ارسال پستی دریافت کنند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به راه‌اندازی بستر تخصصی عرضه محصولات کودک و نوجوان اظهار کرد: پایگاه بوستان کودک نیز با هدف دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به محصولات این حوزه ایجاد شده و آثار و تولیداتی که در فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان عرضه می‌شوند، از این طریق نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارند.

اسکندری در ادامه به برنامه‌های این مرکز در حوزه نشر الکترونیک اشاره کرد و گفت: کتابخوان پژوهان یکی از ظرفیت‌های اختصاصی مجموعه در زمینه عرضه کتاب‌های دیجیتال و ایجاد کتابخانه الکترونیک است که با وجود فراز و نشیب‌های گذشته، توسعه و تقویت آن به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که کتابخانه پژوهان به مرجعی معتبر در حوزه علوم اسلامی تبدیل شود و در کنار آن، آثار مجموعه در سایر پلتفرم‌های فعال عرضه کتاب نیز ارائه خواهد شد تا امکان دسترسی مخاطبان به محصولات انتشاراتی از مسیرهای متنوع فراهم شود.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اعلام خبر آماده‌سازی نسخه جدید محصول پژوهان بیان کرد: فرآیند بازطراحی این محصول تقریباً به مراحل پایانی رسیده و بخش‌های فنی و زیرساختی آن در کنار رابط کاربری و بخش ظاهری سامانه مورد بازنگری قرار گرفته است.

اسکندری خاطرنشان کرد: نسخه جدید پژوهان با امکانات گسترده‌تر، دسترسی آسان‌تر و محیط کاربری مناسب‌تر در آینده نزدیک در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و پس از آماده‌سازی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم درباره قابلیت‌ها و نحوه استفاده از آن انجام خواهد شد.

تخفیف ویژه هفته کتاب در فروشگاه‌ها اعمال شده است

وی با تشریح طرح‌های حمایتی و تسهیلات خرید کتاب در این مجموعه اظهار کرد: همزمان با هفته کتاب، تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی برای خرید کتاب در فروشگاه‌های مرکز نشر در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، آثار منتشرشده در انتشارات خود مجموعه با تخفیف ۲۵ درصدی و کتاب‌های سایر ناشران با تخفیف ۱۵ درصدی عرضه می‌شوند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اجرای طرح فروش اقساطی کتاب برای طلاب افزود: در قالب این طرح، امکان خرید کتاب تا سقف ۲۵ میلیون تومان و بازپرداخت در ۱۰ قسط برای طلاب فراهم شده و شمار قابل توجهی از مخاطبان واجد شرایط تاکنون از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

اسکندری ادامه داد: برنامه‌ریزی شده بود که امکان بهره‌مندی عموم مردم از فروش اقساطی نیز همزمان با هفته کتاب فراهم شود، اما به دلیل برخی مشکلات در همکاری با شرکت‌های واسط و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط، اجرای این طرح با تأخیر مواجه شد که امیدواریم در همین روزها زمینه فعال‌سازی آن فراهم و شرایط استفاده از این تسهیلات اعلام شود.

وی طرح سفیر کتاب را یکی دیگر از برنامه‌های مهم مرکز نشر برای گسترش شبکه توزیع و عرضه محصولات دانست و گفت: در این طرح، افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در زمینه ترویج و عرضه کتاب هستند، می‌توانند با دریافت آثار از مجموعه و بهره‌مندی از تخفیف‌های پلکانی تا سقف ۳۰ درصد، در معرفی و فروش کتاب مشارکت کنند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: سفیران کتاب می‌توانند آثار دریافتی را در محیط‌های مختلف از جمله خانواده‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه و ادارات عرضه کنند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه ارتباط مستقیم کتاب با مخاطبان و گسترش شبکه توزیع کمک کند.

اسکندری با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب در حاشیه یکی از برنامه‌های دانشگاه قم اظهار کرد: چند روز پیش و همزمان با برگزاری برنامه‌ای با حضور قاریان و مداحان دانشجوی کشور در دانشگاه قم، نمایشگاه کتابی برگزار شد که با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود و این تجربه نشان داد ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه عرضه مستقیم کتاب در محیط‌های دانشگاهی و فرهنگی وجود دارد.

آثار مفاخر علمی و حوزوی را منتشر کرده‌ایم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی بخشی از آثار شاخص منتشرشده در مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی گفت: این مجموعه در زمینه انتشار آثار اندیشمندان و مفاخر حوزه‌های علمیه و علوم اسلامی فعالیت گسترده‌ای داشته و آثار متعددی از چهره‌های برجسته علمی و دینی کشور را در قالب مجموعه‌های مختلف منتشر کرده است.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبایی افزود: حدود ۵۰ اثر از این اندیشمند برجسته در مجموعه انتشاراتی مرکز وجود دارد که کتاب‌هایی همچون هدایت‌الحکمه، نهایة‌الحکمه، شیعه در اسلام، سنن‌النبی و سلوک سبز از جمله آن‌هاست.

اسکندری ادامه داد: از علامه حسن‌زاده آملی نیز حدود ۳۷ اثر در این مجموعه منتشر شده که شرح فارسی اسفار اربعه در هفت جلد، دروس هیئت در دو جلد و الهی‌نامه از جمله آثار شاخص این بخش به شمار می‌روند.

وی با اشاره به آثار استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی اظهار کرد: حدود ۲۱ عنوان از آثار این استاد در مجموعه مرکز نشر منتشر شده است و در کنار آن، آثار متعددی از دیگر شخصیت‌های برجسته علمی و حوزوی نیز در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین به انتشار آثار مرتبط با نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای با عنوان منتخب نهج‌البلاغه با رویکرد موضوعی و تربیتی در قالب ۲۳ جلد تدوین و منتشر شده که خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین علی(ع) را در قالب موضوعات مستقل در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

اسکندری با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در انتشار آثار سایر اندیشمندان و پژوهشگران افزود: آثار شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله خسروشاهی و آیت‌الله ابراهیم شیخ محمد آصف محسنی نیز در شمار تولیدات این مرکز قرار دارد و در این زمینه تلاش شده است آثار ارزشمند علمی و دینی با رویکردی منظم و مستند منتشر شود.

آثار تخصصی در حوزه قرآن، فلسفه و تاریخ منتشر شده است

وی در تشریح تولیدات مرکز نشر در حوزه علوم قرآنی بیان کرد: فرهنگ قرآن در ۳۳ جلد، تفسیر کاشف در هشت جلد، تفسیر راهنما در ۲۱ جلد و دانشنامه اهل‌بیت از جمله آثار مهم منتشرشده در این حوزه هستند و دانشنامه قرآن ویژه نوجوانان نیز در راستای پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی نسل جدید تهیه و عرضه شده است.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: در حوزه فلسفه و کلام نیز آثار متعددی از جمله شرح فارسی تنبیهات، الهیات کتاب شفا و کتاب‌هایی در زمینه سیر تطور عرفان اسلامی منتشر شده که بخشی از ظرفیت علمی و پژوهشی این مجموعه را در حوزه علوم عقلی و معرفتی نشان می‌دهد.

اسکندری با اشاره به آثار حوزه اخلاق و تربیت اظهار کرد: کتاب‌هایی همچون نردبان سعادت، انسان بر سر دوراهی سعادت و شقاوت و اخلاق معاشرت به سبک روحانیت از جمله تولیدات این مجموعه هستند که با محوریت مباحث اخلاقی و تربیتی به مخاطبان عرضه شده‌اند.

وی در ادامه به آثار تاریخی و سیره اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: کتاب‌هایی همچون سیمای کارگزاران علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، سیمای پیامبران در قرآن، امام علی(ع) صدای عدالت انسانی و فروغ ابدیت از جمله آثار منتشرشده در این حوزه هستند که بخشی از نیازهای مطالعاتی علاقه‌مندان به تاریخ اسلام و سیره معصومان(ع) را پوشش می‌دهند.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به توجه این مجموعه به موضوعات روز جامعه خاطرنشان کرد: خانواده و حجاب از جمله محورهایی است که آثار متعددی درباره آن‌ها منتشر شده و در این زمینه حدود ۱۳ نویسنده زن نیز با مجموعه همکاری داشته‌اند که آثارشان در قالب موضوعات مختلف به چاپ رسیده است.

اسکندری افزود: حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، زن در چالش فکری تشیع و تبشیر، افزایش محبت بین همسران، مقام زن در اسلام، آرایش و حجاب و چرا زنان نمونه از جمله آثاری هستند که در حوزه مسائل خانواده، زنان و حجاب در مرکز نشر منتشر شده‌اند.

فرهنگ مقاومت و مسائل اجتماعی را در اولویت قرار داده‌ایم

وی با اشاره به فعالیت‌های انتشاراتی مرکز در حوزه فرهنگ مقاومت و جنگ اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در شرایط امروز جامعه، آثار متعددی در این زمینه تهیه و منتشر شده و تلاش داریم ابعاد مختلف فکری، فرهنگی و اعتقادی این موضوع در قالب آثار علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: فرهنگ مقاومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)، نظام دفاعی اسلام در هفت جلد از آثار استاد مهری و قرآن و فصل جنگ از جمله کتاب‌هایی هستند که در این حوزه منتشر شده‌اند و بخشی از ظرفیت انتشاراتی مجموعه در زمینه موضوعات مرتبط با مقاومت را تشکیل می‌دهند.

اسکندری با تبیین نحوه شناسایی موضوعات و مسائل اولویت‌دار برای انتشار کتاب تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر راهبرد مسئله‌محوری را در فعالیت‌های خود دنبال کرده و از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی موجود برای شناسایی مسائل پرتکرار و نیازهای فکری و فرهنگی جامعه بهره می‌گیرد.

وی قطب‌های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی را یکی از منابع مهم شناسایی مسائل دانست و گفت: این قطب‌ها با تمرکز بر موضوعات و مسائل پربسامد کشور فعالیت می‌کنند و ظرفیت دانشی آن‌ها می‌تواند در شناسایی خلأهای محتوایی و تدوین آثار متناسب با نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به برخی آثار حاصل از این ظرفیت افزود: تبیین چالش‌های اخلاق معاشرت، گره‌گشایی از مسائل اخلاقی، شیوه‌های مواجهه با منکرات اجتماعی، درسنامه نقد الحاد جدید، بررسی فرقه‌های صوفیه و اخلاق معاشرت به سبک روحانیت از جمله موضوعاتی هستند که در قالب آثار مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اسکندری مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی را دیگر ظرفیت مهم مجموعه برای شناسایی نیازهای محتوایی جامعه معرفی کرد و اظهار کرد: این مرکز به‌عنوان یکی از مراجع پاسخگویی به پرسش‌های دینی، گروه‌های تخصصی متعددی دارد و حجم گسترده‌ای از پرسش‌های مخاطبان در حوزه‌های مختلف در آن ثبت و بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: پرسش‌های دریافت‌شده در پایگاه اطلاعاتی مرکز ذخیره و بر اساس موضوعات مختلف تحلیل می‌شوند و نتایج این بررسی‌ها امکان شناسایی موضوعات پرتکرار و شبهات مورد توجه جامعه را فراهم می‌کند، ازاین‌رو با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و کارشناسان این مرکز و سایر محققان، آثار متناسب با نیازهای شناسایی‌شده تهیه و منتشر می‌شود.

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پایان به برخی از آثار تولیدشده با بهره‌گیری از این ظرفیت اشاره کرد و گفت: الحاد جدید، جرعه‌هایی از ورود اسلام به ایران، مجموعه قرآن بپرسیم و کتاب از روایت تا واقعیت با موضوع بررسی شبهات فاطمیه از جمله آثاری هستند که در پاسخ به برخی نیازهای مطالعاتی و پرسش‌های دینی جامعه منتشر شده‌اند.

اسکندری همچنین با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه ادبیات داستانی و کتاب کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: آثار متنوعی از جمله قصه‌ای از زندگانی ۱۴ معصوم، جهانی در ایستگاه آخر، غلاف آهنی، دیدار در پارک، اشتباه یوحنا و کتاب‌های دیگری در این زمینه منتشر شده که بخشی از برنامه‌های مرکز نشر برای توسعه تولیدات متناسب با گروه‌های سنی مختلف را تشکیل می‌دهند.