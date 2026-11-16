به گزارش خبرگزاری مهر، سنندج از عصر امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه میزبان دور رفت رقابت‌های لیگ آینده‌سازان هندبال کشور خواهد بود؛ مسابقاتی که با حضور پنج تیم میهمان و تیم کردستان برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان و نصرت ایلام در کنار نماینده کردستان، دیدارهای خود را در خانه هندبال سنندج برگزار می‌کنند.

تیم هندبال کردستان در نخستین مسابقه به مصاف پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب می‌رود و در ادامه با تیم‌های زنجان، آذربایجان غربی، لرستان و نصرت ایلام رقابت خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دیدارهای نماینده کردستان از دوشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷ و روز جمعه ساعت ۱۲ برگزار می‌شود.