سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول حکم جلب یکی از اراذل و اوباش متواری شهرستان، مأموران پلیس امنیت عمومی فلاورجان شناسایی و دستگیری این فرد را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این متهم پیش‌تر به اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، ضرب و جرح عمدی، ساخت مشروبات الکلی و اخلال در نظم و امنیت عمومی محکوم شده بود و پس از صدور حکم قضائی، متواری شده و از حضور در برابر قانون خودداری می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ادامه داد: بررسی‌های تخصصی و تحقیقات اولیه مأموران نشان داد متهم برای فرار از دست قانون و دور ماندن از دید مأموران، به‌صورت مخفیانه در یکی از شهرستان‌های همجوار اقدام به اجاره یک واحد مسکونی کرده و در آنجا مخفی شده است.

هادیان تصریح کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی محل اختفای متهم و اطمینان از حضور وی در مخفیگاه، با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شدند و طی عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری این فرد شدند.

وی با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی برای اجرای حکم مجازات خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت و بدون اغماض با مجرمان، اراذل و اوباش، مخلان نظم و امنیت عمومی و محکومان متواری برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این افراد با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند.